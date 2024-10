Qué significa escuchar siempre las mismas canciones, según la psicología

En un mundo donde hay música nueva cada segundo, que alguien siga fiel a sus viejas canciones, podría parecer raro. Pero, para la psicología, el por qué detrás de esta costumbre revela algo fascinante. ¿Qué dice de tu personalidad si te sabes de memoria tu playlist de siempre?

¿Repites tus canciones favoritas? La psicología revela lo que eso dice de ti. (Foto: Shutterstock)

Para quienes aman repetir canciones, este hábito no es solo gusto musical, es una forma de autocuidado emocional. Psicólogos coinciden: “mientras esta conducta no interfiera con otras áreas de la vida, no es algo negativo.” Repetir canciones, aseguran, ofrece una estabilidad emocional que ayuda a sobrellevar el estrés diario.

¿Qué tienen en común los fans de la repetición?

Los estudios muestran que quienes siempre vuelven a las mismas canciones suelen compartir algunos rasgos:

Cazadores de certezas: en un mundo lleno de sorpresas, prefieren lo seguro. Estas personas no solo escuchan su música favorita, sino que encuentran paz en lo que ya conocen.

Escuchar siempre la misma música es una forma de autocuidado emocional. (Foto: Freepik)

Escuchan a fondo: volver a la misma canción no es solo apego; es profundizar en cada letra y cada acorde. Es la búsqueda de emociones y significados ocultos que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

Familiaridad ante todo: la repetición activa ciertos procesos en el cerebro que generan satisfacción y confort. Para muchos, la música conocida es como volver a casa.

Aventureros de las emociones: quienes repiten canciones a menudo buscan intensas emociones. Sus playlists favoritas tienen el poder de hacerlos sentir profundamente.

Espíritus introvertidos: a estos oyentes les encanta su espacio personal. La música repetitiva les ayuda a desconectar del ruido externo y recargar energías. Los fans de las playlists repetitivas buscan estabilidad, comodidad y hasta un refugio emocional. (Foto: Shutterstock)

Escapismo consciente: repetir una playlist es su forma de escapar del mundo. La música familiar es su refugio seguro, donde pueden abstraerse de la realidad sin sorpresas.

Aversión al cambio: también es común que quienes prefieren la misma música no busquen nuevas experiencias musicales. Prefieren quedarse con lo conocido, en lugar de exponerse a lo novedoso. Nada mejor que una playlist con tus canciones favoritas. (Foto: pixabay)

Los expertos en psicología, que estudiaron esta tendencia, aseguran que no hay motivo para alarmarse. “Escuchar siempre lo mismo es una herramienta de autoconocimiento,” afirman. Entender estos comportamientos, dicen, puede ayudar a adaptar terapias y técnicas emocionales que se conecten con quienes buscan el confort en sus canciones favoritas.