El outfit de Isabel Macedo que llamó la atención: se puso todo

Isabel Macedo es una actriz argentina que tiene décadas de trayectoria artística pero que en los últimos años decidió retirarse un poco del ojo público para abocarse a su familia. De ese modo, su vuelta gracias a la ficción Margarita fue muy esperada por todos.

En este regreso al mundo del espectáculo, Macedo no deja de deslumbrar a sus fanáticos con sus looks súper glamorosos, ya que ha acudido a varias entrevistas como promoción para la serie que protagoniza. En una de las últimas apariciones de la actriz en sus redes sociales, se la vio con un estrafalario look basado en rayas y cuadrados verdes y blancos.

Isabel Macedo en sus redes. Instagram isabelmacedophoto

En una reciente imagen compartida en una de sus historias de Instagram, Macedo sorprendió con un vestido de falda corta y mangas acampanadas con diferentes tipos de rayas, de distintos anchos, y unas botas en cuadrillé. Todo el outfit se complementó con su extenso y voluminoso cabello suelto.

Isabel Macedo, súper diosa en un evento.

Cómo combinar looks rayados