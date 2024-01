Las cinco claves del año 2024 que un amante de la moda debe conocer

El cambio de año conlleva la oportunidad de renovarse y qué mejor manera de hacerlo que a través de cambios de look y en esta nota te contamos algunos trucos prácticos para que puedas darle la bienvenida al 2024 con mucho estilo.

5 consejos esenciales para iniciar el año más fashionista que nunca

Juego de volúmenes

En 2024, lucir bien será pan comido si sabés jugar con los volúmenes de tus looks. La clave está en apostar por prendas que resalten los hombros y faldas con vuelo, logrando así una combinación que aporte amplitud al conjunto. No te olvides considerar los colores, optando por tonos neutros para no sobrecargar el look.

El volúmen en los hombros y oversize abajo es una tendencia que se está viendo en todas las pasarelas del mundo.

Armario cápsula

La importancia de un armario cápsula es fundamental y en 2024 viene potenciado, subiendo de niveles. Vestir con prendas atemporales se convertirá en un acierto seguro. Olvidate de las tendencias y apostá por lo seguro: jeans, mocasines y blazer, tus compañeros de moda infaltables.

El minimalismo como forma de vida, para muchas personas, y en esto se basan sus armarios cápsula.

Jersey gris, pieza estrella

El jersey gris se consagra como una pieza clave en el armario. Ya sea combinado con chaquetas azul marino y pantalones, esta prenda deportiva seguirá siendo un elemento importante en verano. El truco radica en contrastar con colores llamativos y combinar con piezas sofisticadas, como una falda mini.

Jersey gris, un clásico que no pasa de moda.

Traje sastrero en modo oversize

La moda minimalista marcará la tendencia, convirtiendo al traje de chaqueta en el uniforme ideal para cualquier ocasión. Rescatá uno de tu armario o invertí en uno, pero asegurate de que sea oversize. Comprá el pantalón a tu medida pero de pierna ancha, mientras que el blazer puede ser una talla más grande para lograr ese toque prestado.

Traje oversize, moda y tendencia actual que perdurará en el tiempo.

Pantalón de cintura alta, la tendencia controvertida

Este verano, los pantalones, shorts, de cintura alta se presentan como una tendencia desafiante. Darle protagonismo a este detalle será clave para destacar en la temporada. Combinalo con una simple remera básica para que el pantalón se convierta en la pieza principal de tu look.

Ultima tendencia, cintura alta.

Con estos consejos, estarás lista para deslumbrar con estilo en el 2024.