Quién es el gigante que se metió al mundo del vino

En China se encuentra una de las regiones vitivinícolas más viejas y con casi 20 mil hectáreas cultivadas, más de 200 empresas y casi 70 bodegas empiezan a jugar fuerte, tanto en la producción como en el enoturismo.

La historia nos lleva hasta la dinastía Ming (1368-1644), cuando los monjes italianos establecieron misiones católicas en China y plantaron variedades europeas. Pero fue sin dudas, a finales del siglo XIX que tomó vuelo y fue gracias a lo que es hoy la bodega más importante del país: Changyu, en Yantai, Shandong, la cuna de la industria vitivinícola china.

El gigante asiático tiene a su favor la tercer mayor extensión de viñedos del mundo, detrás de España y Francia, con más de 780.000 hectáreas, ocupa el sexto lugar en la producción mundial de vino y es el quinto en lo que se refiere a consumo. Estamos frente a un mercado incansable, que se refleja en el mundo occidental y pone su eje de crecimiento en el turismo y la exportación.

Viñedos en China. Foto: gentileza.

De palabras de ellos, y ya no lejos de lograrlo, China va en busca de ser el mayor productor de vino y el país con más superficie de viñedos del planeta. Y eso lo demuestran con una gran cantidad de Chateaûx de Bordeaux que se instalaron allá. Además de la creación de un parque temático más impresionante del mundo, el Changyu International Wine City.

Si bien a la fecha no han explotado en el Occidente, no queda mucho para ello. Y según palabras de ellos mismos, es porque falta que los vinos chinos consigan una identidad clara. Todavía las variedades francesas no se adaptan bien a la región, pero sin dudas el mayor incoveniente lo tienen con la ecuación completa: el clima, la viticultura, el estilo de vino, el mercado. No por imitar se obtienen los mismo resultados.