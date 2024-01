Mirá Quién Vino: hoy, Agustina Hanna

A pesar de ser muy joven, esta enóloga ha trabajado en una gran cantidad de Bodegas, incluso en países como España e Italia (además de en Argentina).

Su pasión por el vino arrancó desde muy pequeña, luego de una visita a una bodega realizada con su escuela. Un dato interesante es que su familia no está vinculada a la industria: ella reconoce ese inicio de su pasión por el vino como interés puro.

Agus estudió en la Universidad Mazza, donde se graduó en el año 2012. Luego de eso realizó vendimias en España y Francia, donde cultura la fue formando para ser una de las figuras de la actualidad del vino de Argentina.

Agustina Hanna, entre las viñas de Ruca Malen.

El Ping Pong

Edad:

32 años

Cargo que desempeña en su empresa:

Winemaker de Bodega Ruca Malen.

¿Dónde naciste?

En Mendoza.

¿Tenés algún hobby?

¡Hacer vino!

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Debo confesar que cocino poco (risas), pero a veces me inspiro y le pongo ganas. Me gusta hacer diferentes woks, tapeos, pollo a la naranja y algunos postres.

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Obvio. Cada uno lo toma como más le gusta, lo importante es que tomen vino.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A varios. Tengo la suerte ser parte de un mundo lleno de colegas que no solo son grandes profesionales, sino también grandes personas a quienes admiro y de quienes aprendo un montón. Uno de ellos es el “Mono” Vignoni, con quien comparto muchas charlas filosofando sobre el vino, intercambiando ideas y debatiendo sobre técnicas, terruños o añadas. Lo admiro por su poder de reinventarse y porque siempre está buscando hacer algo mejor o diferente. Fue uno de los que me empujó a animarme al error para encontrar cosas más jugadas, siempre pensando en el futuro y en no quedarse quieto.

¿Choripan o sushi?

Sushi gana la mayoría del tiempo, pero el otro día comí los “chori” del puente de la Costanera y son una bomba…

Un lugar en el mundo.

Mendoza, La Carrera y Gualtallary son dos lugares que me movilizan. Afuera, San Sebastián, En España, es un lugar que llevo en el corazón.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Gin, vermut y cerveza.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Gomitas y chocolate.

¿Messi o Maradona?

Messi, sin dudas. Como jugador, como líder y como persona.

¿Boca o River?

River siempre.

¿Tu Red social preferida?

Instagram

Canción favorita.

Depende mucho del momento y de cómo me sienta, puedo pasar de temas de los 80’ a reggae y de reggae a rock sin problemas. Mis más escuchadas: “Give Little Bit” de Supertramp, “El Favor” de Las Pastillas y “One Love” de Bob Marley.

¿Cuál es la mejor película que viste?

Me encantan las películas, tengo un listado enorme. Se me vienen a la cabeza: “Gladiador”, “Antes de Partir” y “En Busca de la Felicidad”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

A ninguno en particular. Pero me generan admiración aquellas personas que tienen tal poder de convencimiento que logran movilizar multitudes para lograr sus objetivos. Esto, más allá de que comparta o no sus ideales o maneras.

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

A Messi, a Migue Granado y a "Teffi" Russo (de Inutilísimas). Creo que puede ser divertida una noche con ellos.

¿Tu restaurante favorito?

"Amoramar" y "Mérito", los dos en Lima (Perú).

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Ruca Malen Capítulo 2 Corte de Blancas y el nuevo Cadus Assamblage de mi gran amigo Santi Mayorga (es una bomba).

