"La maleta vertical": el truco viral para llevar más cosas en tu equipaje de mano

En las redes sociales los usuarios comparten con otros viajeros los mejores trucos para las próximas vacaciones o escapada. En esta ocasión un video viral de TikTok mostró cómo hacer para llevar más cosas dentro de la una valija o maleta de mano. ¿Harías esto con tu equipaje?

La creadora de este video que se hizo viral y que ayudará a muchos viajeros con su truco es la usuaria Tatiana Franko (@tatiana_franko). En la publicación que ya cuenta con casi 16 millones de reproducciones y fue compartido más de 90.000 veces la joven muestra cómo armar el equipaje de una forma poco convencional.

"Un amigo de mi novio nos dio este tip y vamos a ver si funciona", comenta al comienzo del tiktok y añade: "Vamos a comprobar si la ropa ocupa menos espacio que el que ocupó cuando llegamos de viaje", comenta. En el video se ve la maleta abierta, mientras se colocan los elementos en su interior.

Luego comienza a contar cómo es el truco, el cual consiste en "poner la maleta de forma vertical sobre una pared". De esta manera "se pone la ropa, una encima de otra"; según quienes ya han probado esta manera distinta de empacar han comprobado que les permite ahorrar espacio.

A medida que avanza el video, tanto ella como los demás usuarios van evaluando si el tip funciona o no. Antes de finalizar el video, se da cuenta de que ya no hay más ropa que guardar y hay un espacio vacío considerable. "Quedó una L para meter más cosas, ¡Funciona!", expresa Tatiana y señala todo el hueco libre.

Captura de video: Tik Tok Tatiana Franko.

El video generó todo tipo de reacciones en los demás usuarios, quienes no solo compartieron y guardaron el contenido, sino que también comentaron qué les había parecido el truco. "Si la ropa la haces rollito, ahorras mas espacio", "para mi, lo importante es lo que pese y no pagar extra", "yo la L no la suelo llenar con ropa".

Mirá el video