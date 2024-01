Conocé al ingeniero que desafía las normas de género en su vestimenta

Mark Bryant, un ingeniero estadounidense de 63 años, comparte su filosofía de vida: "Algo que mantiene alejada a la gente de hacer lo que quiera es el miedo a ser ridiculizados, obviamente va a suceder, pero no deberías sentirte asustado de salir allá afuera y experimentar lo que realmente quieras hacer". Este consejo cobra especial relevancia al conocer el estilo único de Bryant, quien desafía las convenciones de género a diario.

Conocido como el hombre que va a trabajar en falda y tacos, Mark Bryan se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales al promover un mensaje claro: la ropa no tiene género. A través de su cuenta personal de Instagram, comparte imágenes y videos donde posa y se muestra en estaciones de tren, en el camino al trabajo y en su oficina, desafiando las expectativas tradicionales sobre la vestimenta masculina.

Mark Bryan, un ejemplo e inspiración de vestir la moda a sus gustos sin prejuicios. Foto: Instagram @markbryan911

Al principio, cuando recién empezaba a realizar sus cambios de look, sorprendió a su familia, especialmente a sus hijos, con su elección de moda poco convencional, pero Bryan les explicó que sus outfits eran una declaración relacionada con la moda, no con su sexualidad.

"Mi mensaje principal es que no me siento diferente cuando uso falda o cuando uso pantalones. Para mí, es solo una pieza de tela y un estilo de moda. No tiene nada que ver con la sexualidad", afirma el ingeniero cada vez que participa en una entrevista o se expresa en sus redes.

Faldas y tacos, un clásico para Mark, que va más allá de las críticas y las dudas sobre su sexualidad. Foto: Instagram @markbryan911

El interés de Bryant por los tacos comenzó hace más de 40 años, cuando salía con una mujer más alta que él. Descubrió en los tacos altos una solución inesperada a las inseguridades que esto le generaba.

A través de sus atrevidos atuendos, Bryant no solo ha conquistado las redes sociales sino que también ha enviado un mensaje contundente a la sociedad: la ropa no debe tener género, y todos tienen el derecho de expresarse a través de su estilo sin temor al juicio ajeno.

Estos son algunos looks de Bryant:

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911

Foto: Instagram @markbryan911