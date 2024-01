Cómo lograr que la heladera luzca mejor: 6 formas estéticas de abastecerla

Si bien organizar un refrigerador puede no parecer una tarea tan emocionante establecer un sistema funcional y bonito evitará que la comida se eche a perder y te animará a cocinar más.

Crédito de la imagen: Sub-Zero y Wolf

¿Cómo lograr que la heladera luzca mejor? Es posible lograrlo de un modo que mejore lo estético y se logre mayor provecho de la comida que allí se guarda, principalmente. El primer paso es -antes de reponer mercaderías- vaciar la heladera y tomarse el tiempo para limpiarla. El siguiente paso será volver a abastecerlo. ¿Cómo hacerlo de una manera mejor de la que venías haciéndolo? A continuación una serie de consejos de especialistas.

1. Utilizar contenedores y estantes. Si bien no suele haber muchos fallos en el embalaje de la comida (congelada o fría que se compra en los supermercados) no siempre es el más bonito ni el más propicio para tenerla así como viene en la heladera, por lo que una alternativa es utilizar recipientes de vidrio uniformes para decantar los productos alimenticios y mantenerlos allí contenidos. Hay que evitar almacenar diferentes categorías juntas. También, para mantenerlo limpio, se aconseja utilizar revestimientos para los cajones y contenedores, especialmente donde se guardan frutas y verduras.

2. Dividir la heladera en zonas. ¿Qué significa dividir la heladora en zonas? Significa guardar los alimentos en distintos lugares según tipos de alimentos y teniendo en cuenta la limpieza de los mismos. Por ejemplo, la carne cruda y los lácteos siempre deben almacenarse lejos de snacks y productos agrícolas, por ejemplo. Esto implica que uno mismo tenga que crear o establecer categoría de tipos de alimentos para almacenar en la heladera. Esto finalmente permite no sólo lucir más ordenado sino también más uniforme, lo que facilita luego el cómo ir usando esos alimentos almacenados, por ejemplo, y la calidad de su refrigerio.

Aquí por ejemplo se aconseja pòner todos los condimentos en la puerta de la heladera con los aderezos para ensaladas juntos y las salsas juntas. También, por ejemplo, algo que se hace habitualmente y que es mantener todas las bebidas embotelladas juntas. O también lo que se puede hacer es por un lado tener agrupadas a las bebidas embotelladas y por otro, a las jarras grandes que se utilizarán durante los almuerzos y cenas. / Fuente: homesandgardens.com

(Crédito de la imagen: Un lugar para todo)

3. Elaborar el stock por orden de vencimiento. Tener la heladera ordenada no significa resignar la practicidad, es decir, la manera para que la heladera resulte fácil de usar. ¿Qué recomiendan hacer los expertos para este caso? Lo que se recomienda es llenar la heladera y el freezer de atrás hacia adelante para mantener los productos que vencen antes en la parte delantera y colocar los artículos más nuevos -es decir, los que van a vencer más tarde- en la parte trasera.

4. Elegir etiquetas bonitas. Hacer este procedimiento para mejorar la organización y la estética de la heladera implica -para quienes no lo han hecho- empezar a utilizar etiquetas para clasificar los alimentos almacenados. Esto se puede hacer con equitas bonitas porque ayuda a no sólo mejorar la estética de la heladera y de la cocina, sino que además a evitar la pérdida de tiempo que implica el tener que buscar alimentos que quizás uno no sabe en qué condición está por la información que se pierde con la falta de rótulo o etique.

5. Agrupar las botellas por tamaño. Además de almacenar la heladera según la fecha de vencimiento del producto o según tipo de producto, también ayuda el organizarlo por tamaño ya que mejora aún más la estética del mismo y facilita el acceso a todo sin tener que rebuscar.

Si el objetivo es priorizar la estética tener en cuenta lo importante que resulta la puerta de la heladera: ¿qué pasaría si las botellas altas se acomodan con las botellas altas y los frascos se agrupan con otros frascos de similares características? Lo que se va a ver si ocurre así es un ahorro de espacio y las cosas mejor organizadas.

Tener en cuenta de evitar guardar las cosas de una manera que los alimentos en las heladeras -por estar mal guardados- caduquen mucho antes que su propia fecha de vencimiento.prematuramente. Crédito de la imagen: Fisher y Paykel

6. La importancia de lucir bien el frente de la heladera. Si alguna vez en el supermercado notaste lo bien que se aprecia la mercadería en el momento en que se reabastece notarás la limpieza en los alimentos que ocupan los primeros estantes estantes, porque son los alimentos más nuevos y también con las etiquetas más nuevas.

Esto mismo se puede hacer con la heladera en casa para que la comida no sólo se aprecie mejor sino para que en sí la heladera luzca mejor, lo cual es el objetivo propuesto en esta nota.