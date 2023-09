La Infanta Sofía marca la diferencia de sus tías, las infantas Elena y Cristina

La infanta Sofía, hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia, ha emprendido una nueva etapa en su vida académica al ingresar al UWC Atlantic College en Gales, donde está cursando el Bachillerato Internacional. Este importante paso refleja similitudes notables en la educación de las hermanas reales, ya que su hermana mayor, la Princesa Leonor, también estudió en este prestigioso internado. A diferencia de sus tías, las infantas Elena y Cristina, las cuales tomaron rutas académicas distintas, las hijas del Rey Felipe han seguido un camino educativo más cercano al de su padre.

La infanta Sofía en Gales. Foto: (Agencia EFE)

El Príncipe Felipe, antes de su ascenso al trono, tuvo una educación marcada por el colegio Santa María de los Rosales en Aravaca, Madrid. Sin embargo, después de finalizar esta etapa, emprendió un viaje educativo a Canadá, donde realizó el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el Lakefield College School, en Ontario. Este cambio fue visto como una oportunidad para el heredero de salir de su entorno monárquico, conocer el mundo y fortalecer sus relaciones sociales antes de regresar a España para iniciar su formación militar, esencial para su futuro papel como Rey.

El entonces Príncipe Felipe en Ontario. Foto: (Instagram)

La formación militar del Rey Felipe incluyó su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, luego en la Academia Naval Militar de Marín, y finalmente en la Academia General del Aire de San Javier, donde se destacó como piloto de combate. Posteriormente, el Rey completó su educación universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derecho en 1993, además de cursar asignaturas de Economía.

En contraste, las infantas Elena y Cristina, al no ser princesas herederas, optaron por enfoques académicos y profesionales diferentes. Ambas completaron sus estudios básicos en el colegio de Santa María del Camino y no siguieron la formación militar que caracterizó la educación de su hermano. La infanta Elena se graduó en Magisterio y obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Educación, mientras que la infanta Cristina se matriculó en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y luego realizó un máster en Relaciones Internacionales en la New York University.

Las Infantas Elena y Cristina. Foto: (Instagram)

Sin embargo, la infanta Sofía parece estar siguiendo los pasos de su hermana Leonor al ingresar al UWC Atlantic College en Gales para cursar el Bachillerato Internacional, al igual que hizo la Princesa Elisabeth de Bélgica. Esta elección refleja el deseo de los Reyes Felipe y Letizia de brindar a su hija menor las mismas oportunidades educativas que ha tenido su hermana mayor, alentándola a vivir experiencias en el extranjero y socializar con personas diversas, todo dentro de un entorno que garantiza una sólida formación académica y personal.

La Infanta Sofía podría hacer historia en España. Foto: (Instagram: @casarealdeespaña)

Sofía ya se encuentra en Gales y está habitando, junto a una nueva compañera, la misma habitación que su hermana Leonor. En cuanto a su formación militar, a pesar de que no es estrictamente necesaria, todo indica que podría realizarla. Y, de hacerla, podría hacer historia al ser la primera Infanta española en tomar estos cursos.