Cómo llevar las altísimas plataformas de Dua Lipa que ya son tendencia

Este 2023 vemos un contraste en todas las áreas que involucran moda: estilo comfy o glamoroso, complementos pequeños o maxi, zapatos bajos o extra altos. Algunas celebridades han decidido apostar por una de esas premisas o generar un equilibrio entre ambas. Dua Lipa ha llevado su estilo al máximo, con estampados, transparencias, materiales originales y zapatos mega altos como las plataformas que enseñó en su último look.

Dua Lipa presentó su nueva tendencia favorita: las plataformas XXL. Foto: Instagram @dualipa.

Sentada sobre el pasto, la cantante declaró su amor por las plataformas XXL, aquellas que Lady Gaga hizo tan famosas hace una década. Dua Lipa optó por un par en color negro, de múltiples tiras en tobillos y pies, con tacón cuadrado y kilométrica base delantera. Para definir su atuendo nocturno, eligió un minivestido con bordados de encaje, gafas de sol y pendientes.

No sabemos si la artista logró caminar con estas plataformas o no, pero aclaramos que no son el único modelo que puedes encontrar actualmente. Existen plataformas de tacón mediano o pequeño que pueden ayudarte a recrear otro tipo de looks. Para lograr un estilismo similar al de Dua Lipa, mira las siguientes ideas de estas influencers.

Existen diversidad de modelos para que puedas elegir el más cómodo para ti. Foto: The Cool Hour.

Buscamos ejemplos en los que las plataformas fuesen altas sin ser muy difíciles de manejar. Este outfit es el reflejo de que esta tendencia permite realzar prendas básicas como unos pantalones de vinilo o cuero, un top blanco y una chaqueta tejida. El toque de distinción se apoya sobre los zapatos de tacón cuadrado que ayudan a estilizar la figura, al mismo tiempo que aumentan la elegancia del resultado final.

Como sandalias, pumps, botas o mocasines, las plataformas arrasarán hasta fin de año. Foto: Leonie Hanne.

Plataformas hay miles, por ende no solo es cuestión de encerrarse en una idea, sino descubrir aquellas que pocos conocen. Ese es el caso de las plataformas en verde aguamarina llevadas por la influencer, Leonie Hanne. Además de apostar por un color llamativo, la it girl basó su elección en el color block con el verde limón de su minifalda, el verde aguamarina de sus zapatos y bolso, y el blanco - que añadió luz - en su bralette, gafas y blazer. ¡Mega chic!

¿Cuál es tu opción preferida? Foto: Twitter.

Para quienes ya estén adentrándose en el otoño, pueden cambiar de rumbo y decantarse por botas altas con plataformas. Al mejor estilo Bratz, Emily Ratajkowski paseó con un look total black de minivestido, blazer, bolso y gafas. Gracias a sus botas, el outfit tomó una energía diferente que no se hubiese logrado al optar por otro tipo de tacones.

¿Te convencimos de usar plataformas? Si la respuesta es sí, adelántate al resto y analiza cuál sería tu modelo perfecto antes de comenzar la nueva temporada. Guarda estos fantásticos looks, impulsados por el último atuendo de Dua Lipa, y pisa fuerte en las calles de tu ciudad.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!