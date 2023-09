Eligieron a un resort argentino como el mejor de Sudamérica para pasar la luna de miel

Los premios World Travel Awards, también conocidos como los "Premios Oscar" del turismo, reconocieron a dos destinos argentinos entre los más recomendados para los viajeros, según un jurado de especialistas que integran el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. Las estatuillas se distribuyen entre empresas prestadoras de servicios turísticos de diferentes rubros y segmentos.

El máximo galardón de la categoría "Destino líder para luna de miel en Sudamérica" se lo llevó San Carlos de Bariloche. En esta ciudad se ubica uno de los hoteles ganadores, el resort Charming Luxury Lodge & Private Spa, que ya había recibido numerosos premios años anteriores, que se quedó con una estatuilla por ser el "Hotel Boutique líder en Sudamérica" y otra por ser el "Resort más romántico de Sudamérica 2023".

El hotel se encuentra situado en un entorno natural único, y a pocos minutos del centro de Bariloche, sobre un acantilado rocoso a orillas del Lago Nahuel Huapi en playa Bonita, y con la particularidad de ser el único frente el espejo lacustre y con vistas al cerro Catedral, armonizando su discreto lujo y arquitectura de madera y piedra con el paisaje que lo rodea.

"El solo hecho de estar nominados representa un gran orgullo y satisfacción ya que nos indica que estamos haciendo las cosas bien, y si a eso le sumamos que siempre nos volvemos a la Argentina con alguna premiación, eso nos colma de felicidad. Nuestro resort viene en línea con este crecimiento de Bariloche que se está posicionando como uno de los mejores destinos turísticos de América", sostuvo Alberto Holgado titular de Charming Luxury Lodge & Private SPA .

Desde la firma indicaron que cuenta con suites, apartamentos y residencias todos con vistas al lago y a las montañas. Además, cada uno tiene su propio jacuzzi y las suites cuentan con spa privado, lo que lo hace un espacio exclusivo e inigualable, con sauna, jacuzzi doble con ozonoterapia y vista al lago, duchas escocesas, ducha con aroma color terapia, mientras que las chimeneas y estufas de leña pueden disfrutarse en las Suites Deluxe y Charming y en los apartamentos y residencias.

En tanto, Mar del Plata fue una de las finalistas como "Mejor destino de playa de Sudamérica" pero fue doblegada por la isla colombiana de San Andrés. Cabe remarcar que la ceremonia se llevó a cabo el fin de semana pasado en el país caribeño de Santa Lucía, aunque en las últimas horas se dio a conocer el listado completo de los premios y reconocimientos. "Trabajamos muchísimo para hacer verdaderos clubes de playa a lo largo de toda la costa", había destacado el presidente del Ente de Turismo Municipal, Bernardo Martín, en contacto con MDZ.

El resort barilochense cubierto de nieve - Foto: Charming Luxury Lodge & Private Spa

"Ha sido un privilegio comenzar las celebraciones de nuestro 30º aniversario en la hermosa isla de Santa Lucía, que fue sede de una ceremonia increíble en la que participaron las principales figuras de los viajes de todo el Caribe y América. Nuestros ganadores son ejemplos estelares de excelencia turística y felicito a todos y cada uno de ellos por ayudar a elevar el punto de referencia colectivo", pronunció Graham Cooke, fundador de World Travel Awards.

La amplitud y profundidad de la oferta turística de Santa Lucía se reforzó con tres premios clave: la majestuosa isla fue nombrada "Mejor destino de luna de miel del Caribe", "Mejor destino de aventuras del Caribe" y "Mejor destino de naturaleza del Caribe".

Los ganadores de la noche incluyeron a Jamaica, que superó un campo difícil para emerger como "Destino líder del Caribe", así como "Destino líder de cruceros del Caribe" y "Oficina de Turismo líder del Caribe". Turks & Caicos fue votada como "Mejor destino de playa del Caribe". Las Bahamas se llevaron el título de "Destino insular de lujo líder en el Caribe".

Canadá fue nombrado "Destino líder de América del Norte", mientras que Miami Beach reclamó el codiciado título de "Destino de ciudad líder de América del Norte" y Seattle reclamó "Destino de reuniones y conferencias líder de América del Norte".

El balneario mexicano de Tulum, con sus magníficas playas, exuberantes selvas y ruinas mayas, fue nombrado "Mejor destino de playa de México y Centroamérica". Costa Rica se llevó el primer premio como "Destino líder en México y Centroamérica".

Perú fue elegido "Destino Líder de Sudamérica", mientras que su gastronomía de vanguardia fue reconocida como "Destino Culinario Líder de Sudamérica". El mejor lugar para recién casados, según el jurado de los "Premios Oscar" del turismo - Foto:Charming Luxury Lodge & Private Spa

En el sector hotelero, los ganadores incluyeron Amanyara, Turks & Caicos ("Resort de playa líder en el Caribe"); Halfmoon de Jamaica ("Hotel líder del Caribe"); Round Hill Hotel & Villas ("Resort de villas líder en el Caribe"); Beaches Turks & Caicos ("Resort familiar todo incluido líder del Caribe"). El incesante impulso hacia la excelencia ayudó a Sandals Resorts International a levantar el título de "Marca hotelera líder del Caribe". Sugar Beach, A Viceroy Resort, Santa Lucía fue aclamado como "Resort de lujo líder en el Caribe" y Jade Mountain Resort, Santa Lucía fue nombrado "Resort de luna de miel de lujo líder en el Caribe".

De América, entre los ganadores destacados se encuentran Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún ("El mejor resort de playa de México y Centroamérica"); Gaia Hotel & Reserve, Costa Rica ("Hotel Ecológico Líder de México y Centroamérica"); Wyndham Guayaquil Puerto Santa Ana, Ecuador ("Hotel urbano líder en América del Sur"); Four Seasons Hotel Los Angeles en Beverly Hills ("El hotel líder de California"); The Ritz-Carlton Bacara, Santa Bárbara ("Resort líder de California"); One&Only Palmilla ("Resort de lujo líder en México"); The St. Regis New York ("El hotel de bodas líder en Norteamérica"); Mandarin Oriental, Santiago ("Hotel de negocios líder en Chile").

En el sector de la aviación, Bahamasair fue nombrada "Aerolínea líder del Caribe", mientras que el Aeropuerto Internacional Sangster de Jamaica fue nombrado "Aeropuerto líder del Caribe". Privé Jets ganó el título de "Líder en alquiler de jets privados de América del Norte". Air Canada fue nombrada "Aerolínea líder de América del Norte".

Otros ganadores incluyen GO! Jamaica Travel ("operador turístico líder del Caribe"); Enchanting Travels ("operador turístico líder en América del Norte"); Costamar Travel ("Agencia de Viajes Líder de Sudamérica"); Llama Path, Perú ("Premio Turismo Responsable de Sudamérica"); Liberty Travel ("Agencia de Viajes Líder en Estados Unidos"); y Skylux Travel ("Agencia de Viajes Líder de Norteamérica"); y Ekinox Tours ("Operador turístico de aventuras líder en México y Centroamérica").