Qué pasaría si Amalia de Orange abdica al trono de Países Bajos

El rey Guillermo de Países Bajos, en un reciente podcast que conmemora sus diez años de reinado, abordó aspectos íntimos de su vida personal y la relevancia de la reina Máxima de Países Bajos en la estabilización de su familia. Aunque, durante la entrevista, se destacó un momento álgido en el que se discutió una posible abdicación de la princesa Amalia en favor de su hermana Alexia.

La familia real de Países Bajos, a excepción de la menor de las hijas de los reyes. Foto: (Instagram: @koninklijkhuis)

En un episodio del podcast "A través de los ojos del rey", lanzado el pasado 25 de mayo, Guillermo de Países Bajos repasó su trayectoria desde el inicio de su reinado hasta los desafíos más difíciles. Uno de los puntos destacados fue su reflexión sobre una eventual abdicación de Amalia a favor de Alexia, la segunda en la línea de sucesión al trono.

Si bien es conocido que Amalia está destinada a asumir el trono, surgió la especulación sobre una posible renuncia en su momento. Guillermo compartió la opinión de Alexia, quien, aunque apoyará a su hermana, se muestra aliviada por no tener que asumir la responsabilidad del trono. Así es que el monarca recordó la actitud de su hermano en una situación similar, indicando que no todos desean la carga del cargo real.

Los reyes de Países Bajos y la heredera al trono. Foto: (Instagram: @koninklijkhuis)

“Alexia dice que apoyará a Amalia en todo, pero sobre todo está muy contenta de no tener que hacerse cargo del trono”, fueron sus palabras exactas a las que luego sumó una broma: "Le podés pegar a mi hermano, pero no te pases porque no quiero ser rey”.

Guillermo también hizo hincapié en el impacto de la exposición pública en sus hijas y cómo la opinión de la sociedad y las redes sociales afecta a su vida diaria. “No son ciegas ni sordas, lo ven todo en las redes sociales, lo leen todo, lo oyen todo. No las aislamos de nada. Y hablan de ello. Les afecta”, destacó. Amalia, próxima en la línea de sucesión, se prepara para su futuro rol monárquico, buscando ejercerlo sin la presión externa y el temor a cometer errores.