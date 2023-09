Cinco consejos para lograr que una entrada pequeña sea un espacio elegante y práctico

Es un hecho: hoy cada vez se construye "más chiquitito todo". Hay que tener mucho dinero para poder comprar grandes terrenos y construir grandes viviendas.

En el caso de los departamentos, el tema del tamaño es mucho más drástico: hoy ser propietario de una pequeña unidad de apenas 35 metros cuadrados, para muchos es un lujo.

¿Qué pasa si en la vivienda -ya sea casa o departamento- hay entradas pequeñas?

Es algo que a muchos les sucede sobre todo si viven en un espacio con pocos metros cuadrados. Si bien no se puede agrandar lo que ya está construido, sí existen soluciones alternativas -a partir de la iluminación y de los colores, y sobre todo del uso de los muebles- para lograr convertir ese espacio reducido en otro más práctico y funcional.

Cinco tips para "agrandar" (sin agrandar) el ingreso a la vivienda

1. Usar papel tapiz con patrones

Es decir el papel tapiz con imágenes de texturas ya que por un lado el color negro suave difumina los bordes de la habitación, mientras que el patrón distrae la atención de las pequeñas dimensiones. De este modo consigue agrandar el espacio, por supuesto no desde lo físico sino que desde lo visual.

Un ejemplo de cómo se aprecia una entrada con papel tapiz. Créditos: Paul Raeside - cdn.mos.cms.futurecdn.net

2. Mantenga las puertas abiertas

Convertir una puerta en un arco abierto que conduce desde la pequeña entrada a las habitaciones principales de la vivienda ayuda a que ese pequeño espacio del ingreso al inmueble esté más conectado con el resto del mismo. Deshacerse de las puertas puede ayudar a maximizar la luz natural que puede ingresar a estos espacios generalmente bastante oscuros. Si desea tener la opción de privacidad, siempre puede cambiar las puertas por una cortina

3. Limitar los muebles en el ingreso de la vivienda

Los muebles siempre son necesarios pero quizás la entrada de la casa o departamento no sea el lugar apropiado para acumular cosas, ya sean elementos necesarios o sólo adornos. Hay que procurar que el poco espacio que se dispone sea funcional en la medida de lo posible. Cuando el espacio es reducido hay que pensar en función del almacenamiento como también de estilo si el plan es agregar un mueble específico. Sin embargo la opción no es descartar solamente: la pared también puede ser utilizado y en este caso para colgar no sólo la llave sino también, por qué no, la mochila de la escuela de tu hijo, la cartera u otra cosa, siempre y cuando, por supuesto, todo se haga con orden y sin excesos.

Iluminación, colores y muebles: el buen uso de los mismos será la clave para descomprimir los espacios pequeños en el ingreso de los inmuebles. Fuente:homesandgardens.com

4. Usar espejos para agrandar espacios

Si bien las reglas de los espejos en el Feng Shui a menudo sugieren no colocar un espejo frente a la puerta, quí se puede hacer una excepción si se trata de un espejo que en definitiva ayude a que la luz rebote más y amplíe ese pequeño espacio de la vivienda. La mejor ubicación del espejo va a ser la que permita maximizar el efecto de la luz.

5. Coincidir el piso del ingreso con el de los espacios contiguos.

Un piso que contraste con el de los espacios contigüos (como los pueden ser, por ejemplo, los livings, baños o habitaciones) realza el pequeño espacio que resultar ser el ingreso al inmueble. En cambio desde el diseño con un mismo piso para entrada y espacios contigüos lo que se logra es que el espacio del ingreso sea parte de los otros espacios más grandes del inmueble, es decir, que el espacio pequeño de la casa le esté tomando “prestado” parte de los pisos de las habitaciones contiguas. / Fuente: homesandgardens.com