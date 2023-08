La aerolínea dijo que su equipaje estaba perdido, pero ella lo encontró en otra ciudad con un curioso dispositivo

Que una aerolínea pierda el equipaje de algún pasajero es algo más común de lo que imaginamos, pero cada vez estas historias se hacen más y más populares. Llegar a destino y encontrarse con que la maleta ha sido enviada a otro sitio no es para nada agradable, más si todo lo que se necesita para unas vacaciones o viaje por trabajo está allí.

Esto le sucedió a Sandra Shuster, una pasajera de Denver, que viajaba junto a su hija. Las mujeres tenían en su maleta un rastreador y supieron que el equipaje se encontraba en otra ciudad; inmediatamente la mujer tomó cartas en el asunto. El equipaje perdido apareció en el aeropuerto de Chicago O'Hare, pero su aerolínea, United, no hizo nada al respecto.

Sandra entonces hizo lo que muy pocos viajeros han hecho, tomo un avión al aeropuerto donde el rastreador ubicaba el equipaje para recuperarlo por sí misma, debido a la falta de respuesta de la empresa.

Shuster y su hija Ruby, de 15 años y jugadora de lacrosse, viajaron a Baltimore para un torneo, llevaban un equipaje de mano para su ropa, pero registraron una maleta con el equipo de lacrosse de la joven, informó CNN. Cuando llegaron a Denver después de medianoche, la maleta no estaba en la cinta.

Los representantes de United en esa ciudad les dieron un número para el caso de su maleta y les dijeron que llegaría en el vuelo de las 8:30 a.m. procedente de Chicago en unas horas. Sin embargo, el equipaje no llegó.

Shuster llamó al número de teléfono gratuito para equipajes perdidos. "Me dijeron: 'Su maleta llegará hoy más tarde en uno de los dos vuelos'. Yo dije: 'Vale, estupendo', pero no llegó. Llamé por la tarde y me dijeron: 'Su maleta sigue en Baltimore'", contó la pasajera.

Tres meses antes de este viaje, Shuster había comprado un AirTag (dispositivo de rastreo de Apple) para saber dónde estaba la maleta de su hija, ya que el equipo que trasladaban era de suma importancia. "Se trata de un equipo único, y tenemos que vigilarlo. Las aerolíneas están empeorando, los índices de equipaje perdido son cada vez más altos, y yo quería saber dónde estaba, así que compré el dispositivo", explicó la mujer.

Los Airtag de Apple emiten una señal para rastrear.

Ruby juega como arquera en lacrosse, su equipo deportivo tiene un valor aproximado de US$ 2.000. Reemplazarlo no era únicamente una cuestión económica, explicó Shuster, ya que un palo nuevo necesita un nuevo encordado y un periodo de adaptación de aproximadamente un mes. Y, como si fuera poco, dentro de dos días debían volar a San Francisco para participar en otro torneo; por ello, Ruby pidió prestado un equipo para ese viaje.

Al ver que la aerolínea no le daba respuesta y que no harían nada al respecto, Shuster decidió viajar hasta donde estaba el equipaje. Antes de reservar sus vuelos, el cual significaría dos horas por trayecto, más 30.000 millas aéreas y 30 dólares en impuestos, Shuster le comunicó a la cuenta de Twitter de United que estaba planeando el viaje a Chicago.

Desde la empresa le respondieron: "Hemos avisado a nuestro equipo de equipajes en ORD de que va a llegar". Pero media hora más tarde le enviaron otro mensaje: "Le recomendamos que permanezca en Denver mientras seguimos trabajando en nuestros procesos para devolverle su maleta".

Pero la paciencia de Ruby ya se había agotado. "Así que me subí al avión, volé a Chicago, llegué a la entrega de equipajes y tardaron 30 segundos en entregarme la maleta", contó.

Debido al inconveniente que causaron, y al ver que la mujer había recuperado su equipaje por sus propios medios, la aerolínea dijo en un comunicado: "Hemos pedido disculpas a la Sra. Shuster, le hemos reembolsado las millas utilizadas y le hemos dado un crédito de viaje adicional para utilizar en un vuelo futuro. Nuestros equipos trabajan para devolver a nuestros clientes su equipaje lo antes posible y lamentamos no haber podido llevar esta maleta a Denver antes", publicó CNN.