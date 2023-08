Así es la batalla legal del príncipe Harry contra la prensa

El príncipe Harry acaba de dar un nuevo paso en la batalla que decidió emprender contra la prensa del Reino Unido. Tras testificar en el Tribunal Superior en el marco de la disputa legal que mantiene contra el Mirror Group Newspapers, el duque de Sussex ahora recibió la aprobación para seguir adelante con sus acusaciones contra News Group Newspapers, el grupo propietario de periódicos como The Sun.

El príncipe Harry avanza en su batalla contra la prensa sensacionalista de su país - Fuente: EFE

El príncipe Harry y sus acusaciones a la prensa británica por incitación al odio y espionaje ilegal

Hace apenas unos meses, el príncipe Harry dio la noticia al viajar de forma fugaz hacia el Reino Unido para presentarse y brindar declaración en el Tribunal Superior.

Fue la primera vez en 130 años en la que un miembro alto de la Familia Real británica declara ante dicha institución. Todo esto lo generó el propio royal, quien decidió emprender una batalla legal contra distintos grupos mediáticos del Reino Unido.

En aquella oportunidad, el esposo de Meghan Merkle brindó declaración en el marco de la disputa con Mirror Group Newspapers, grupo propietario de periódicos como el Daily Mirror. El duque de Sussex alegó incitación “al odio y al acoso” y sostuvo que durante muchos años había sido víctima de espionaje ilegal por parte de la prensa.

El príncipe Harry arremete contra The Sun: cuándo comenzaría el juicio

En paralelo, el hijo menor del rey Carlos III y Lady Di decidió hacer lo propio contra News Group Newspapers, grupo que posee al medio The Sun y que supo tener al desaparecido News of The World.

La demanda la había enviado hace meses, pero la parte acusada presentó un pedido para que la misma sea desestimada. Ahora, un juez del Tribunal Superior de Londres habilitó el juicio, aunque no en las condiciones que proponía el príncipe Harry.

La contienda girará en torno a lo que, según el royal, serían métodos ilegales que el periódico sensacionalista utilizó para obtener información. Sin embargo, entre las mismas no serán tenidas en cuenta las supuestas escuchas telefónicas.

Timothy Fancourt, el juez en cuestión, indicó que el príncipe Harry ya estaba al tanto de estas escuchas hacia el año 2012 y que, por lo tanto, podría haber presentado su demanda mucho tiempo atrás.

Al respecto, People explica que en el Reino Unido una persona tiene hasta 6 años para presentar un reclamo por violación de la privacidad. Por lo tanto, este tiempo habría expirado para el hermano del príncipe William hace rato.

Por último, se dio a conocer que el juicio comenzaría en enero del 2024. En definitiva, el príncipe Harry pronto volverá al Reino Unido para presentarse una vez más en el Tribunal Superior y brindar declaraciones oficiales.