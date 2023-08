Momento Bresh: te mostramos qué famosos salieron a bailar

En Argentina se ha convertido, al igual que en muchas partes del mundo, en la fiesta de moda.

Mientras algunos aprovechan los sábados y domingos para descansar, hacer algún viaje corto, o estar en familia; cada fin de semana en que se realiza la Bresh otros eligen salir de fiesta.

La fiesta Bresh es por muchos la elegida para desconectar un poco de la rutina, salir a tomar algún trago rico y obviamente bailar a pleno con la música del momento.

En la Bresh de Buenos Aires sucedió un encuentro que no esperábamos: la China Suárez y su ex Rusherking se tuvieron que ver las caras en plena fiesta, y esto no impidió que ambos disfrutaran por su lado. La Joaqui también se hizo presente con un look de trenzas increíble.

Hermosas, Instagram @bresh

Por otra parte, España también fue sede de la Bresh. Ibiza y Barcelona fueron las locaciones elegidas para llevar a cabo la fiesta. La icónica actriz, Ester Expósito, actualmente novia de Nico Furtado, asistió a la fiesta con un look muy veraniego.

Instagram @bresh

En Ibiza Valentina Zenere y André Lamoglia, quien hoy se rumorea que está iniciando una relación con Tini Stoessel, disfrutaron de una noche única. Ambos eligieron un look total black.

Los personajes de Elite en la Bresh, Instagram @bresh

¡Mira las fotos de la Bresh!

