Todas las fotos y sociales del evento gamer más importante del año

El fin de semana del 26 y el 27 de agosto, en el Aconcagua Arena, se desarrolla el Gamemania Fest. Se trata del evento de videojuegos más grande de Cuyo, que sedujo a miles de personas de todas las edades. El estadio lució colmado de fanáticos de los videojuegos que no quisieron perderse esta experiencia única.

Descripto como un suceso absoluto, la reunión está caracterizada por una variedad de actividades, desde torneos de los juegos más populares hasta los más novedosos.

A lo largo del día se llevaron a cabo distintas actividades en el estadio Aconcagua Arena, como juegos de mesa como el reconocido Catán, partidas de paintball, ping pong, batallas medievales, y también competencias Gamer Free Play, de Valorant, CS GO, Fortnite, FIFA 23, League of Legends, Dragon Ball Z, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Rocket League, Call of Duty y Mario Kart.

Batallas medievales.

El evento contó con la presencia de conocidos streamers y youtubers como _Passthor, _Frankkaster, _Anto Reggio, _Tomex, _Sarastech, _Shux Team, _Giuly Cobian e_Ivan Bogs, quienes charlaron y compartieron experiencias con todos sus fans.

Sumado a esto, se realizó un increíble concurso “Cosplay” en donde los participantes, cosplayers, confeccionan trajes y accesorios que representan algún personaje específico ya sea de cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos. Esta competencia se realizó para adultos y también para niños.

Noticias Relacionadas El sorprendente evento gamer que se llevó a cabo en el Arena Aconcagua

Los disfraces de Gamemanía Fest.

La Gamemania Fest otorgó miles de premios a largo de la jornada, estuvo musicalizada por Honey Fest y fue todo un éxito. A continuación te mostramos todas las fotos de este día.

Gamemania Fest, a pleno.

Nazarena, Estefanía y Florencia Rodríguez.

Kevin Molina.

Gamemanía Fest en Mendoza.

Juegos y diversión.

Hana gamu y Tyrell.

Nat todoroki y Keanu.

La Gamemania Fest fue un éxito.

Gamemania Fest.

El grupo "Los panaderos"

Sebastián Ranaldi y Valentino Titer.

Lourdes Guerra y Matías Albarracín.

Genaro Noguera, Fernando Penna, Miguel Giménez y Emmanuel Cordero.

Gamemania Fest, bajo el ojo de nuestro fotógrafo Santiago Tagua.

Karen Barrera y Agustina Tiriz.

Gamemania Fest colmó de personas el estadio Aconcagua Arena.

Candeli.

Los stands de productos, llenos de color.

Los chicos de Pixelart.

Leandro Cosma y Antonella Reggio.

Walto.

¡A jugar!

Oberon.

Samir Nacussi y Juan Cruz Liberal.

Edgardo Guzzetta, Rodrigo García, Mariana López y Marcos Muñoz.

Giuliana y Julián.

Lorena Lemos y Flavia Lombardo.

Gabriel y Gonzalo Baigorria.

Los fans de "los jueguitos" estuvieron de parabienes.

Gamemania Fest.

Las "maquinitas": un éxito.

Modo selfie.

Juan Nasif, Mateo Vicencio e Iván Arandia.

Gamemania Fest.

Juan Francisco Motta y Yessi Acosta.

Dario Encinas, Juan Salvatierra, Nahuel Crescitelli y Belén Yacopini.

Varios fueron con disfraces muy elaborados.