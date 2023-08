¿El príncipe Guillermo extingue una tradición? Conoce de qué se trata

El rey Carlos III del Reino Unido tiene un gusto muy particular que hace a los hombres de la familia real británica, pero no estaría siendo replicado por su hijo mayor y heredero al trono, el príncipe William de Gales. Esta tradición viene desde la época de la reina Victoria, pero podría cortarse en un futuro cercano.

Aunque Inglaterra es la nación más importante del Reino Unido, hay otras tres que también lo conforman y son Irlanda del Norte, Gales y Escocia. La última de ellas tiene costumbres muy particulares, sobre todo con la vestimenta, ya que los hombres utilizan faldas que en el resto del mundo son más usadas por mujeres, aunque ellas también las usan.

De hecho, la última fotografía que le tomaron a Isabel II se puede notar que lleva puesta un kilt, el nombre de esta falda escocesa.

El príncipe William de Gales podría cortar con una tradición de toda la familia real británica. Fuente: Instagram @theroyalfamily

Al príncipe William de Gales no le gusta tanto usar falda escocesa

A pesar de que a su padre, Carlos III, y a otros miembros de la familia real británica como su difunto abuelo Felipe de Edimburgo se los vio en varias ocasiones con falda, el esposo de Kate Middleton no estaría del todo convencido de utilizar esta prenda típica de Escocia. Por el contrario, al príncipe William se lo suele ver con vestimentas muy sobrias, usualmente de traje.

"Nos encantaría hacer un kilt y una chaqueta para el príncipe de Gales. Eso mantendría viva la tradición y, especialmente ahora que es Señor de las Islas, sería una buena manera de popularizar el traje tradicional de los Highland, particularmente entre la generación más joven", explicó el sastre escocés del rey del Reino Unido, John Sudgen.

Carlos III luciendo públicamente y con orgullo su kilt escocés junto a su esposa, la reina Camilla Parker Bowles. Fuente: NA

Aunque en Escocia hay muchos ciudadanos que no adhieren a la corona británica y de hecho tienen mucho rechazo hacia Inglaterra y sus miembros, el motivo por el cual el príncipe William no quiere ponerse falda escocesa no vendría por ahí, sino por una cuestión estética y de gustos textiles.

De hecho, cuando se graduó de la Universidad de St. Andrews, muy elegida por los royals de todo el mundo y ubicada en Escocia, el hermano mayor del príncipe Harry no se puso un kilt para celebrar, sino que apareció con un sobrio traje blanco y negro. El padre de George, Charlotte y Louis aún no se ha decidido por utilizar esta icónica prenda de la región, por lo que el deseo del sastre John Sudgen deberá esperar.