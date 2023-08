Rogelio Rabino: "Todos quieren innovar, pero hay que saber mantener la calidad"

Rogelio Rabino es un enólogo joven (tiene 40 años) dentro de la industria del vino en la Argentina, pero con una importante trayectoria. A los 27 años se hizo cargo de la dirección enológica de Finca Sophenia y en el 2014 estuvo como Jefe de Enología y Viticultura de Bodega Kaiken, donde pasó casi siete años y medio.

Hace tres cosechas que es el responsable de una de las bodegas más reconocidas del medio: Finca Flichman. La firma de capitales portugueses siempre ha puesto en valor la calidad y ha potenciado el desarrollo de Barrancas, como otros de los grandes lugares que tiene el vino en la Argentina.

Aquí podés ver la nota completa:

- Rogelio, hoy hay una búsqueda del equilibrio en el vino argentino, en encontrar un estilo ¿Cómo es ese proceso?

- Nunca he hecho vinos extremos. Sí he ido adaptándome, porque lo pide el consumidor, a ciertas tendencias, no modas. En la mayoría de los vinos lo que busco es el equilibrio, la elegancia. Por ahí pasa que algunos me critican por eso, pero ese balance es lo que te da consistencia. Yo siempre digo una frase que me gusta mucho y que es de Ángel Mendoza: también innovación es mantener la calidad a través del tiempo.

- Lograr consistencia con las variables de hoy (la sequía, la falta de agua en Mendoza)... ¿es un verdadero desafío?

- Creo que siempre tenés que tener el desafío de la consistencia, sobre todo en las principales líneas del portfolio. Tenes que tener todas esas herramientas técnicas, tanto en viñedos como en bodega, para lograr esa permanencia en calidad. Después podes tener líneas más de innovación buscando opciones para otro tipo de público que quiere esas cosas nuevas. Pero cuando mezclás, aparecen los problemas.

Rabino compartió su pensar en MDZ.

- Muchas marcas se esfuerzan por meter la palabra “orgánico” en su discurso…

- A mí me gusta más hablar de la sustentabilidad. Es una tendencia y no es una moda. La sustentabilidad engloba varias prácticas, una de ellas es lo orgánico. Pero una certificación orgánica también se sustenta. Nosotros somos sustentables y hace poco lanzamos al mercado un línea de vinos orgánicos (se llama Misterio), con una buena relación precio calidad. Todo lo que hagamos para dejar una huella positiva al medio ambiente es súper importante, se llame como se llame. Ya sea un extremo biodinámico, orgánico o sustentable.

- ¿Por qué hay zonas productivas relegadas en el discurso de algunos profesionales?

- Decir que cosa es mejor o peor dentro de la producción de vinos es un tema más que subjetivo. Lo cierto es que todas las zonas hay condiciones que dan vinos con ciertas personalidades. A lo mejor falta un poco de prensa para algunas, simplemente. No coincido con dejarlas relegadas. Repito: hay zonas que no tienen toda la prensa o el empuje que tienen otras zonas. Sin embargo, hay muchos enólogos trabajando con productos muy interesantes. Creo que es un tema de comunicación y marketing, pero no significa que haya zonas de mala calidad.

Rogelio Rabino es uno de los enólogos jóvenes más destacados.

- ¿Hay algo que te moleste desde la mirada del profesional de vinos en Argentina? ¿Qué te hace ruido?

- Hay que tratar de evitar el antagonismo. Esa idea de "lo que hago yo es lo correcto y lo demás está mal", porque en la industria hay muchos grises. Quizás sea un mal de la Argentina, donde todo parece ser blanco o negro. En la industria se da mucho esto de "la grieta", y creo que tenemos que ser más abarcativos.

Otra cosa que me molesta es cuando nos quieren vender defecto por modernidad. Hay que tener mucho cuidado, porque técnicamente nosotros somos profesionales. ¿Un ejemplo? Vinos velados con precipitados o vinos reducidos.

- ¿Te pasa esto de cuestionarte productos?

- Sí, sí pasa. Y por ahí tener una idea y fracasar con total éxito también pasa. Podemos crear vinos, pero hay que hacer vinos ricos. Eso es fundamental. Hay que animarse y aprender. El consumidor argentino es de los más dinámicos, consume vinos clásicos pero también está abierto a probar cosas nuevas