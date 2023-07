Crecen los rumores de crisis entre el príncipe Harry y Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry son las caras de un nuevo escándalo en la Casa de Windsor. Tras no haber celebrado el quinto aniversario de bodas el pasado 19 de mayo, en los últimos días tuvieron que desalojar la casa de Frogmore Cottage por orden del rey Carlos III.

Ahora, se habló de que ya estarían separados y de que no faltaría mucho para firmar de forma oficial el divorcio.

El príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron caminando juntos en Santa Bárbara y acallaron los rumores de crisis

Tras haber roto el contrato que tenían con Spotify, se sostienen con otros acuerdos importantes, como el que firmaron con Netflix. Sin embargo, este fracaso económico y profesional habría sido otro de los detonantes para que Meghan se canse del hijo de Carlos III y quiera divorciarse de él.

El príncipe Harry y Meghan Markle, ¿separados?

La crisis por la que pasaban como pareja fue en aumento en el último tiempo y, según afirmó el periodista Tom Bower, ya "están comenzando a hacer vidas separadas". Los padres de Lilibet Diana y Archie ya habían pasado momentos incómodos cuando, en un partido de la NBA, él intento besarla y ella lo esquivó.

La duquesa de Sussex y el duque de Sussex, en un partido de la NBA en el que pasaron vergüenza. Fuente: Vanity Fair

La cifra de dinero que le habría pedido Meghan Markle al príncipe Harry para separarse

La actriz protagonista de Suits le habría pedido al duque de Sussex 80 millones de dólares para firmar el divorcio, además de la custodia de los hijos, Lilibet y Archie. Hasta ahora, no habría respuesta por parte de Harry, aunque se supone que no aceptará estos números, más aún teniendo en cuenta que pasa por una crisis económica y que no tiene el apoyo financiero de la Casa Real británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a aparecer juntos

Más allá de todos estos rumores, el príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a mostrarse juntos. Se los vio caminando tomados de la mano por las calles de Santa Bárbara, California, cerca de Montecito (donde viven). Iban acompañados por otro hombre que, presuntamente, sería parte de la custodia de ambos.

Las cámaras de los paparazzi pudieron captar al duque y a la duquesa de Sussex andando al sol y con buenas caras para apagar al menos por un rato los rumores acerca de la crisis y del divorcio.