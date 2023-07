Alquiló por Airbnb su departamento y lo que hicieron los huéspedes se hizo viral

"La cosa más extraña que un huésped haya hecho", expresó en su cuenta de Tiktok la usuaria @allbelongco. El video en el cual muestra la sucedido no tardó en hacerse viral y tener millones de reproducciones y cientos de miles de likes y comentarios de otros usuarios sorprendidos.

Alquilar de manera temporal una propiedad puede ser una gran oportunidad para muchos. Sin embargo, en algunas ocasiones la situación puede irse un poco de las manas si los huéspedes no cumplen con las reglas impuestas por los anfitriones. Es lo que le sucedió a esta mujer que ofrece su casa en Airbnb y que sufrió un cambio un tanto invasivo en la decoración del inmueble.

La mujer, a través de un video, mostró como era el living de la propiedad ofrecida en Airbnb; para luego contar qué cambio había sufrido el espacio. “Vine a hacer una reunión por videollamada, miré hacia arriba y vi esto", en la publicación se puede observar como el cuadro del mapamundi que estaba arriba de un sillón había desaparecido y fue reemplazado por otra imagen totalmente diferente.

"Nunca había visto este cuadro en mi vida. No sé de dónde vino, de repente solo está colgado en mi pared. Debo decir que estaba un poco asustada. Entonces, cuando miré alrededor del resto de mi departamento, me percaté de que el anterior era un mapamundi, no contaba con este diseño extraño. Nunca tuve un invitado que quitara cosas de mi pared y luego las reemplazara”, aseguró la anfitriona de Airbnb.

El peculiar accionar de los inquilinos llamó la atención de otros usuarios en Tiktok y el video se viralizó alcanzando los más de 7 millones de reproducciones, 645.000 likes y más de 7 mil comentarios.

"Probablemente lo rompieron y decidieron reemplazarlo. Se ve muy muy bien", "me rió porque me gusta más este nuevo que el otro, pero gente no haga esto", "tu huésped te hizo un favor", fueron algunos de los comentarios que escribieron en la publicación.