El destino de Brasil que celebra al vino y la gastronomía con una gran fiesta

Del 28 de julio al 5 de agosto se llevará a cabo la octava edición del Festival Binacional de Enogastronomía Fronte(i)ra. Esta gran fiesta se celebra en una de las ciudades de Rio Grande do Sul y tiene como protagonistas a lo mejor del vino y la gastronomía de Brasil y Uruguay,

La ciudad anfitriona será Santana do Livramento, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, a menos de 300 km de Colón (Entre Ríos, a 492 km de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) y 500 km de Montevideo (Uruguay). Allí, habrá una amplia degustación de vinos, aceites, miel, embutidos, nueces y carnes, y varios productos galardonados con premios internacionales.

Festival Binacional de Enogastronomía Fronte(i)ra reúne a cientos de expositores.

Los visitantes podrán degustar vinos de renombradas bodegas, que confirman la Ruta Turística Ferradura dos Vinhedos. Rio Grande do Sul alberga el Valle de los Viñedos, la región que concentra la mayor producción de vinos y jugo de uvas en el sur del Brasil, y única región del país cuyos vinos poseen denominación de origen (D.O.), certificada a nivel internacional.

Además, quienes asistan a esta fiesta podrán conocer granjas que producen quesos, embutidos, miel, nuez y aceite de oliva. Los aceites de oliva elaborados en la región y destacados internacionalmente.

A la fiesta se suman los asados y la cuchillería, los cuales serán el complemento para el disfrute de la gastronomía local, en un evento que también prevé conferencias con especialistas, feria de productos y artesanías de ambos países. El cierre de Fronte(i)ra será con el tradicional Churrasco o Asado de la Frontera, en la cual asadores de Brasil y Uruguay compartirán la parrilla para deleitar a todos.