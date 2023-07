Kate Middleton luce un increíble maxi blazer verde inspirado en Lady Di

Kate Middleton asistió a su primera jornada del actual campeonato de Wimbledon con un look que recuerda a uno que lució Lady Di hace unos 35 años. La esposa del príncipe William estrenó un blazer de Balmain que se destaca por su color verde menta claro y que hizo juego con el césped propio de este torneo de Grand Slam.

Kate Middleton lució impecable a pesar de la lluvia. Hasta el paraguas hizo juego con su outfit - Fuente: Instagram The Prince and Princess of Wales (/princeandprincessofwales)

Kate Middleton se vuelve el centro de todas las miradas en una nueva edición de Wimbledon

Apenas jornadas antes del comienzo de una nueva edición de Wimbledon, Kate Middleton ya se había presentado en el lugar junto a su amigo Roger Federer y para apoyar a los jóvenes que se desempeñan como alcanzapelotas.

Gran admiradora del tenis y talentosa jugadora (Federer consideró que no necesitaba darle indicaciones en un partido que disputó contra ella), Kate disfrutó de este campeonato de Grand Slam y lo hizo bien acompañada.

En su primera visita a la competencia, la princesa de Gales estuvo junto al extenista suizo y a la extenista británica Emma Raducanu. Además de su investidura real y su rol como patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Kate también fue el centro de todas las miradas con el look que eligió para la ocasión.

Todo sobre el look que lució Kate Middleton en Wimbledon y el recuerdo de Lady Di

Kate Middleton estuvo a la altura de las circunstancias y para su estreno en Wimbledon 2023 decidió presentarse con una prenda nueva: un blazer de Balmain que se caracteriza por su color verde menta claro.

De silueta entallada y detalles en blanco (las solapas y los botones), Kate combinó esta pieza con una falda midi blanca de estilo plisado y unos zapatos de Jimmy Choo junto a un bellísimo par de pendientes.

El look de Kate Middleton llamó la atención por su belleza y elegancia en sí y también por traer el recuerdo de Lady Di, quien supo lucir un outfit de similares características.

Sea intencional o no, lo cierto es que Middleton trajo al presente el outfit que mostró la madre de William y Harry durante el Trooping The Colour de 1988. En aquella oportunidad, Diana usó un blazer de color verde, aunque en una tonalidad más intensa que el que mostró Kate en Wimbledon.