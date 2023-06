Supernova, una party increíble con burbujas, famosos y el mejor ambient

La noche de Buenos Aires explotó con una nueva edición de Chandon Supernova, el ciclo de 7 fiestas inspiradas en su estrella de 7 puntas donde cada una representa a una fiesta única en distintos puntos del país. En esta segunda edición, más de 1.600 personas pasaron por BNN Costanera para vivir una noche única con un line up espectacular: Tomás Dobarro, las DJ´S Las Alemán y el show de Saavedra Funk.

La gran protagonista de la noche fue la estrella de Chandon, que desde lo alto iluminó la pista junto a varios planetas a su alrededor que simularon una noche en el espacio. La estrella sorprendió a los invitados cambiando su color, junto a sus movimientos giratorios sobre la pista al ritmo de la música y una explosión de papelitos. Las Alemán abrieron la fiesta a las 22:30hs hasta las 00:30hs cuando Saavedra Funk explotó la pista con un show increíble con instrumentos en vivo. El cierre estuvo a cargo de Tomás Dobarro que cerca de la 1:00hs tomó el mando de las bandejas para continuar con su música hasta las 4:00 de la mañana.

Desde las 22.30hs los invitados ingresaban por un túnel de pantallas led que marcaban la entrada a la fiesta para empezar a vivir la experiencia Chandon Supernova. Con muchos espacios instagrameables, los invitados compartieron cada minuto de la fiesta en sus redes. El punto de encuentro fue el Domo ubicado en el patio de BNN Costanera con instalaciones de cubos led y pared espejada que cautivó a todos los que pasaron por ahí a sacarse la foto.

Los cocktails fueron otros grandes protagonistas de la noche con tres propuestas que muestran la versatilidad de los espumosos de Chandon: SUPERNOVA , con Chandon Extra Brut, jugo de pomelo, syrup y pomelo; STARLIGHT, con Chandon Rosé, granadina, syrup de jengibre y flor de hibiscus y THE SKY IS THE LIMIT, una propuesta con Chandon Délice, syrup de ananá, ananá y menta. Además, todos los invitados disfrutaron de una copa de CHANDON APÉRITIF de bienvenida, el último lanzamiento de la marca.

Franco Masini, llegando.

Cjandon Supernova contó con un programa de consumo responsable dónde se ofrecieron bebidas sin alcohol de manera libre durante toda la noche a aquellas personas que sean conductores designados y quieran participar de esta iniciativa. Además, una vez terminado el evento se los invitó a realizar una prueba de alcoholemia y en caso de dar 0, recibieron un obsequio.

Una Supernova es una estrella que llega a su mayor punto energético. Es una explosión espacial que genera intensos destellos de luz e ilumina la noche del espacio. Bajo este concepto, CHANDON sorprendió con su nueva edición de CHANDON SUPERNOVA que brilló en la noche de Buenos Aires. A través de esta fiesta Chandon volvió a redefinir la noche para conquistar y generar una conexión diferente con sus consumidores más jóvenes como lo hizo en Mar del Plata, Rosario y Córdoba, entre otras ciudades con una gran convocatoria. A través de las redes sociales de Chandon se podrán ir siguiendo las coordenadas de la próxima CHANDON SUPERNOVA.

Mica Riera.

La deco y el montaje dieron que hablar.

Zuzu Codeau.

Fede Porras y Jero Pokle.

Franco Masini.

La gente... ¡se bailó todo!

Una noche exclusiva de disfrute.

Las Aleman.

Supernova en Buenos Aires, una experiencia única.