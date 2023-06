Llega la Superluna de Ciervo: cuándo es y dónde podrá verse este fenómeno

En julio llega una de las lunas más grandes y brillantes del año. La Superluna de Ciervo promete dejar a todos los fanáticos de la astronomía maravillados.

Desde el lunes 3 de julio, la luna entrará en su fase de luna llena, será cerca de las 08:38 horas de Argentina. Este mes tendrá su superluna, los especialistas advierte que se verá mucho más grande que las demás del año. Si bien podrá detectase a simple vista, se recomienda alejarse de las ciudades y evitar las luces para que la vista se acostumbre y poder verla mucho más claro.

Para esta ocasión no se necesitará ningún tipo de artefacto especial para visualizarlo ya que no daña los ojos y su tamaño permitirá que se vea a simple vista, aunque los especialistas señalaron que para verla con claridad es necesario estar en un lugar que no tenga contaminación lumínica y que se encuentre despejado de nubes.

Una Superluna se produce cuando la órbita de nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra y también se encuentra en su fase llena. Esto hace que se la vea mucho más grande y luminosa que de costumbre. Ahora bien, no solo es un fenómeno par observar por su belleza, sino que además la de Ciervo tiene un significado espiritual.

Según las creencias, la luna de Ciervo está relacionada con una oportunidad para renacer o de volver a empezar. Se relaciona con el crecimiento de nuevas astas de los ciervos justo en esta temporada, y se toma como metáfora espiritual.

El fenómeno podrá verse en gran parte del planeta, inclusive en territorio argentino.

Además de esta encantadora luna, el calendario astronómico indica que en julio también se presentará una lluvia de estrellas Delta Acuáridas, será entre el 12 de julio y el 23 de agosto, pero tendrá su pico de mayor de visibilidad en la madrugada del 30 de julio.

Otro de los fenómenos astronómicos será la conjunción de la luna con Júpiter, el 11 de julio. Mientras que el 12 de julio los habitantes y visitantes en Nueva York podrán disfrutar el Manhattanhenge, momento del atardecer en que el sol se alinea con las calles de Manhattan en el sentido este a oeste.

Además, el 19 de julio la luna se alineará con Mercurio, planeta que pasará 3.3 grados por debajo del satélite natural y finalmente el 21 la conjunción será con Marte.