El llamativo vestido negro de Juliana Awada: un estilo que muchas quieren imitar

Juliana Awada (49) tiene una prenda favorita: los vestidos. Y, sobre todo, un agudo sentido de la moda.

La empresaria y exprimera dama fue mencionada más de una vez en medios especialistas por ser una de las mujeres más elegantes de Argentina. Esta vez, otro modelo elegido por ella es una lección de moda viviente. Lo analizamos.

Juliana Awada completa su look total black con uñas en tono vino y se destaca por el contraste entre midi y corto de su vestido calado en negro. Fuente. Instargam @julianaawadalooks

Juliana Awada: un twist de elegancia y sofisticación al little black dress

El arte de vestirse bien requiere de un ojo crítico, un buen sentido de la moda y, sobre todo, de la habilidad de acentuar la belleza personal gracias a un look que refleje el propio estilo, ¡todo un desafío!

Más cuando la forma favorita de Juliana Awada es recurrir a una sola prenda: el vestido, sumado a detalles de ensueño que hacen de esta prenda un acierto asegurado. La celebridad, conocida por su gracia y elegancia, demostró nuevamente su impecable estilo con un deslumbrante modelo de la firma El Camarín.

Su prenda consistía en una doble tela: por dentro un forro negro corto y escotado básico, y sobre él una silueta de sobre vestido más larga y cerrada confeccionada completamente en bordados de dibujos calados y rústicos. El contraste de este tejido sobre la piel en los lugares a donde el forro no llegaba eran la gracia de la pieza.

Este conjunto monocromático, una de las mayores tendencia en la actualidad, acentuó su figura y otorgó un toque de sofisticación y elegancia. La combinación lúdica de transparencia sobre el negro de fondo más corto y escotado crearon una silueta sensual y sutil a la vez.

Como toque final, Juliana Awada sumó unos tacones altos en la misma sintonía: unas sandalias que emulaban las múltiples tiras del vestido en los tobillos. En cuanto a los accesorios, la empresaria fanática de la estética pulida y delicada optó por la simplicidad, permitiendo que su prenda fuera el foco principal de su outfit.

Solo sumó un delicado reloj de oro en su muñeca, aportando un toque de lujo discreto a su conjunto. Para completar el atuendo, bastó con lucir una cartera estilo Chanel con cadena metálica combinada con cuero negro, un clásico que nunca pasa de moda.

Por eso, si buscas inspiración para tu próximo evento, no dejes de prestar atención a este vestido monocolor de Juliana Awada que juega con el movimiento de dos telas, las texturas y una sola apuesta: los detalles en un look que no necesita estridencias ni artificios para cautivar a todos.

La coherencia y elegancia de su estilo pueden ser un modelo a seguir para cualquier mujer que busque un diseño de vestido sofisticado que no pase desapercibido.

En tendencia y super auténtico, esta pieza encarna la elegancia atemporal con un toque moderno y siempre manteniendo su originalidad.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.