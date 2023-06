Hay que dejar de perder consumidores

En ciertas ocasiones podemos confundirnos y pensar que como vemos más noticias y novedades del mundo del vino, por carácter transitivo hay más consumidores que antes.

Claramente, el vino argentino nunca antes ocupó tantos espacios de comunicación, y no solo en medios masivos, sino también en cada post de todos los micro influencers que andan dando vuelta por las redes.

Sin embargo y como contrapartida, el consumo en volumen del vino argentino en el mercado doméstico sigue cayendo, luego de ese auge pandémico donde bebíamos para no aburrirnos.

Números que hablan

Las ventas internas de vino tuvieron una caída del 13,6% en el primer trimestre de 2023, respecto de igual período de 2022, según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). En los primeros tres meses del año se registró un consumo total de 1,6 millones de hectolitros: "las menores ventas en al menos 25 años", consignó el documento.

Además, la proyección para la industria del vino en Argentina no es para nada alentadora. El efecto de la sequía y la merma en la cosecha registrada este año tendrá efectos sobre el consumo, evidentemente. A esto se suma que, como es sabido, el consumidor de vinos en Argentina elige botellas básicamente por precios: no por puntos, no por quién lo hizo, ni de cuantas personas visitan el perfil de Instagram de la bodega.

También, según este informe, “las exportaciones de vinos en volúmenes tuvieron una caída de 25,5% en el acumulado a marzo (tras caer 18,9% en 2022), mientras que en valores, las exportaciones de vinos tuvieron una contracción de 11,4% y totalizaron US$ 156,2 millones en el año”. Por lo que se ve también, una caída importante en los mercados externos.

Un circo sin público

Hace algunos meses, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal hablaba de la política y la clasificaba como “un circo sin público”. Y recuerdo que cuando la escuché, no pude no dejar de relacionar esa frase con el mundo del vino.

Algunos defensores del status quo seguramente van a poner el grito en el cielo y van a empezar a decir: “yo tengo todo el vino vendido”, “mi bodega está llena”, “tengo 1 millón de seguidores”. Todas cuestiones que reflejan una parte.

Pero, sin dudas, seguimos hablando de micro mundos, que en los números finales, reflejan otra realidad diferente.

La industria del vino tiene que replantearse algunas cuestiones, tiene que repensar sus productos y sus estrategias de comunicación. Hay toda una cantidad de nuevos consumidores que no se ven atraídos ni seducidos por sus propuestas.

Sino en la carpa habrá cada vez menos gente.