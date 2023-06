Rajwa de Jordania revela lo que piensa sobre Kate Middleton

Rajwa de Jordania y Kate Middleton tienen un cargo equivalente, cada una en su país. A pesar de que la recién casada nació en Arabia Saudita, ahora tiene el título de princesa de Jordania ya que se unió en matrimono con Hussein, el hijo del rey Abdalá II y Rania de Jordania.

Por su parte, Kate es la princesa de Gales ya que está en matrimonio hace 12 años con el príncipe William, el hijo del rey Carlos III.

Ambas mujeres serán, en un futuro, las reinas consortes de Jordania y del Reino Unido, respectivamente. Es por eso que ya tienen mucho contacto con las actividades protocolares de las casas reales de sus países y, obviamente, muchos admiradores alrededor del mundo.

Rajwa de Jordania admira a Kate Middleton y lo comunica públicamente, además de haberse mostrado muy contenta conversando con la royal inglesa el día de su boda. Fuente: Lecturas

El tuit de Rajwa de Jordania y su pensamiento sobre Kate Middleton

El 29 de abril de 2011 fue el día que Kate Middleton contrajo matrimonio con el príncipe William de Gales, quien en ese momento era duque de Cambridge. Un día antes, Rajwa Al Saif había cumplido 17 años y aún no conocía a su actual esposo, el príncipe Hussein de Jordania.

Con motivo de la boda en la Abadía de Westminster, sobre la que habló el mundo entero, una joven Rajwa de Jordania publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

"Kate and william are so cute!!" (Kate y William son tan lindos!!), junto al hashtag #RoyalWedding (Boda Real). El tuit fue encontrado por los fans de la actual princesa de Jordania, quienes investigaron su antigua red social donde no publica nada desde el 2014.

kate and william are so cute!! #RoyalWedding — Rk. ? (@2T_KM) April 29, 2011

Este post fue la confirmación de lo que ya se presumía: Rajwa Al Saif admira a Kate Middleton. De hecho, se las pudo ver conversando muy amablemente hace pocas semanas en lo que fue el casamiento real en Jordania, momento en el que William de Gales le realizó un desagradable gesto a su esposa.

Rajwa de Jordania le copia los looks a Kate Middleton, alguien a quien admira hace muchos años. Fuente: El Español

Sin duda, la joven árabe no sabía en ese momento que, 12 años después de ese tuit, la nacida en Reading asistiría a su boda. La admiración es tan grande que a veces también le copia los looks a la esposa de William, utilizando prendas y colores similares.