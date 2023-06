La cocina es un ambiente fundamental dentro de cualquier hogar. Es el lugar donde se preparan las distintas comidas y, por ende, un espacio utilizado a diario. Además de que se necesita una limpieza constante, ya que cocinar implica mucha suciedad, también es necesario tener los estantes bien acomodados para saber dónde está cada utensilio.

Es por eso que aquí te dejamos algunos tips para que puedas Cocina los espacios de tu cocina de la mejor forma, maximizando las dimensiones para que sean prácticos de usar y que puedas lograr más eficiencia a la hora de cocinar.

Puedes agrupar tus elementos de cocina según sus usos para que sepas fácilmente dónde encontrarlos y no tengas que trasladarte por todo el espacio. Fuente: Blog de Mary

Aprende a ordenar los estantes de tu cocina para que sean prácticos de usar

Vacía y limpia los estantes

Comienza por retirar todos los elementos de los estantes para que puedas comenzar con un espacio limpio. Aprovecha esta oportunidad para limpiar los estantes y eliminar cualquier suciedad o residuo. Puedes utilizar un paño húmedo o productos de limpieza adecuados según el material de los estantes.

Clasifica los elementos

Agrupa, en otro lugar, los elementos de acuerdo a su categoría. Por ejemplo, coloca juntos los platos, vasos, tazas, utensilios de cocina, alimentos enlatados, etc. Esto te permitirá visualizar mejor lo que tienes y planificar cómo organizarlo.

Una buena opción es utilizar muebles con estantes al descubierto para que puedas detectar fácilmente tus elementos de cocina. Fuente: El Mueble

Elimina lo innecesario

Revisa los elementos que has sacado de los estantes y tira aquellos que estén dañados, caducados o que ya no uses. Esto ayudará a reducir el desorden y liberar espacio para lo que realmente necesitas.

Utiliza organizadores

Los organizadores o contenedores te permitirán aprovechar mejor el espacio en los estantes. Puedes utilizar cajas, canastas o separadores ajustables para dividir los elementos y mantenerlos ordenados.

Organiza por frecuencia de uso

Una vez que tengas los organizadores, coloca los utensilios que usas con mayor frecuencia en los estantes de fácil acceso y los que usas con menos frecuencia en los más altos o menos accesibles.

Por ejemplo, los platos y vasos diarios deberían estar a la vista, mientras que aquellos que usas en ocasiones especiales puede estar guardados en algún cajón que no te ocupe lugar útil en tu vida diaria. Puedes agrupar tus especias según si son para comidas dulces o saladas así las identificas con mayor facilidad al momento de usarlas. Fuente: Consumer Eroski

Etiqueta los estantes

Puedes utilizar etiquetas para identificar el contenido de cada estante. Esto te ayudará a encontrar rápidamente lo que necesitas, al menos en los primeros tiempos, y mantener el orden con el tiempo.

Mantén la organizada tu cocina

Una vez que hayas organizado los estantes de la cocina, trata de mantener el orden con la disciplina y los hábitos que hay creado para volver a colocar los elementos en su lugar después de usarlos. Esto facilitará el mantenimiento y evitará que vuelva a producirse el desorden.