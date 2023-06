Las fotos de Carlos III y Camilla Parker Bowles en una visita especial

Carlos III fue proclamado rey del Reino Unido hace casi dos meses, momento en el que también Camilla Parker Bowles fue consagrada como reina consorte. Luego de aquella coronación, realizan muchas actividades protocolares importantes y algunas otras más triviales.

Los reyes del Reino Unido fueron recibidos en Irlanda del Norte con motivo de visitar el nuevo "Coronation Garden". Este jardín está ubicado en Newtownabbey, al norte de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Carlos III y Camilla Parker Bowles conocieron a los diseñadores del jardín y a representantes de organizaciones comunitarias y benéficas. El objetivo es que el jardín marque el comienzo de una nueva iniciativa ecológica para los Ayuntamientos de Antrim y de Newtownabbey.

Las fotos de Carlos III y Camilla Parker Bowles en su visita a Irlanda del Norte

Los reyes del Reino Unido caminaron por el jardín que fue preparado especialmente para ellos. Además, cortaron una torta violeta, que tenía arriba un adorno con la forma de la corona real, la de Saint Edward.

Los reyes del Reino Unido cortando la torta que les prepararon. Fuente: Revista Vanity Fair

El rey volvió a Irlanda del norte luego de varios meses. Su última vez allí había sido poco tiempo después de que falleciera su madre, Isabel II.

Carlos III y Camilla Parker Bowles ingresando al jardín. Fuente: Revista Vanity Fair

Los reyes se encontraron con niños y jóvenes que estuvieron preparando el jardín, incluyendo voluntarios, personas coronadas por el Queen’s Award for Voluntary Service y por el King’s Award for Enterprise, voluntarios del "Big help out" en el día que proclamaron rey a Carlos III y beneficiarios de la beca del Duque de Edimburgo.

Los reyes del Reino Unido visitando el jardín y observando con sorpresa. Fuente: Revista Vanity Fair

Los reyes abrieron oficialmente las puertas del nuevo jardín, antes de reunirse con los involucrados en el diseño. El diseño ha sido curado e inspirado en los principios de jardinería sostenible fomentados por los monarcas.

Camilla Parker Bowles disfruta de su vida de reina consorte. Fuente: Revista Vanity Fair

Carlos III y Camilla Parker Bowles caminaron por los jardines, conversaron con los presentes y admiraron la decoración preparada. Había un balcón rodeado de flores silvestres autóctonas y los reyes disfrutaron de un concierto de topiarias danzantes y árboles cónicos giratorios.

La reina consorte saludando a un niño en Irlanda del Norte. Fuente: Revista Vanity Fair

Fue la primera actividad de los reyes en la nación del norte de la isla de Irlanda. El primer día estuvieron también en el Castillo Hillsborough. El rey Carlos y la reina Camilla se encontraron con alumnos de una escuela primaria local, quienes han participado en la competencia de los Palacios Reales Históricos para diseñar bancos de coronación. Allí, probaron un banco de coronación, durante una visita al Castillo de Hillsborough. Los reyes del Reino Unido caminan felices por el jardín que les prepararon. Fuente: Revista Vanity Fair