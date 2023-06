Aquí se hace la hamburguesa más grande de Mendoza: ¡delicia total!

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los platos más amados del mundo entero. La hamburguesa es el plato confortable y delicioso que en casi todas las culturas se elige para disfrutar con amigos o en familia, y es además celebratorio: se comparte en cumpleaños, fiestas, festejos y reuniones de la más diversa índole.

Los mendocinos no escapan a esta descripción e incluso los turistas que llegan a nuestra provincia se sorprenden con un espacio en particular: Estación Palero. Es que tiene una carta deliciosa, pero un plato que especialmente llama la atención: la hamburguesa gigante.

"Como fanático hamburguesero he probado de todo: burgers con pan brioche, parmesano, pan negro, etc. También he comido aquellas en las que se elige un blend de carnes para hacerla... He probado hamburguesas con secretos de muchas cocinas con el fin de darle un toque auténtico y diferente, así como toppings que terminan de acompañar a tremenda combinación de sabores... pero tengo que decir que la de Estación Palero no tiene comparación", dice Gonzalo, un fanático al que encontramos degustando la hamburguesa gigante.

"Es que esta hamburguesa, la más grande de Mendoza, es tremenda: el pan es de elaboración propia, y tiene un toque de queso rallado arriba que lo hace irresistible. Contiene 600gr. de carne y hay tres opciones para elegir: la clásica -la de toda la vida, que lleva además de la carne, jamón, queso y huevo-, otra que tiene queso, panceta, cebolla y barbacoa; y por último la de cuatro quesos", explican desde el staff.

¡La hamburguesa gigante es espectacular!

"Yo probé la de panceta y cebolla con barbacoa: en relación precio-calidad le doy un 10; y es para comer entre 4 personas", asegura Cecilia, que también estaba en el local cuando MDZ se acercó a probarla.

¿Cuál es la historia del lugar en donde se hace la hamburguesa más grande?

"Fundamos Estación Palero en el año 2010 con mi padre y siempre nuestra idea fue no ser un negocio gastronómico más, sino destacarnos en algo", comienza contándole a MDZ Eduardo Scotto, alma mater de este espacio.

Un lomo de medio metro de Estació????n Palero.

"Siempre quisimos que nos reconozcan por ofrecer algo distinto. Es por eso que, entre muchas ideas, un día se nos ocurrió hacer una hamburguesa gigante, y desde el primer momento, fue una sensación", sigue Eduardo. "Tengo que confesar que el producto pegó fuertísimo en la gente: fue una verdadera novedad en Mendoza. De hecho, Estación Palero creció de manera muy rápida porque esta 'súper hamburguesa' le dio identidad. La aventura nació con el local en la 5ta Sección de Ciudad, y a los cuatro meses abrimos la segunda sucursal, que fue en Dorrego".

A la hora de hablar de la hamburguesa gigante, Eduardo pone el acento en que la característica principal, además de su tamaño, es que se trata de un producto 100% casero. "Además de la delicia que significa el pan, hemos elegido dos tipos de carne para formar un blend que le da sabor único y auténtico. Además el hecho de que se pueda compartir entre cuatro personas, con un precio súper competitivo, no es un dato menor", asegura Scotto.

La experiencia de la hamburguesa gigante se completa con las "papas canoa" que la acompañan, que junto con el dip de salsa barbacoa se transforman en el complemento ideal. Gran Fatala: algo de locos.

"Para los que no se tientan con el producto vedette de Estación Palero, hay lomos deliciosos de medio metro, lomo-pizza, o la Gran Fatala, con base de prepizza, hamburguesa de 550 gr., lechuga, tomate, jamón, huevo, aderezos y pizza muzzarella: ¡bestial!", exclama entre risas Eduardo.

Estación Palero cuenta con cuatro sucursales: Ciudad: en calle Juan B Justo y Alpatacal; Guaymallén cuenta con dos locales, uno en Adolfo Calle y Dorrego y otro en calle Houssay del Unimev; y por último en Godoy Cruz en Av. San Martín Sur 815.

"Estación Palero es un lugar clave para ir entre amigos o familia, ya que cuenta con promos para compartir verdaderamente a lo grande", cierra otro de los comensales que disfruta de la hamburguesa más grande de la provincia... ¡y le creemos!.