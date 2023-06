Quedaron fuera: el príncipe Harry y Meghan Markle salieron de una plataforma y fueron desconsiderados por el Rey Carlos III

Malas noticias para el príncipe Harry y Meghan Markle. Por un lado, Spotify decidió no renovar el acuerdo que tenía con los royals para la producción de podcasts, lo que los deja sin una cifra importante de dinero.

Por otro, el rey Carlos III no los invitó a la nueva edición del desfile Trooping the Colour y por ello la misma no contó con la presencia de los duques de Sussex.

El Trooping the Colour celebra el cumpleaños oficial del monarca británico, aunque de manera conmemorativa ya que el royal cumple recién el 14 de noviembre. - Fuente: royal.uk

El príncipe Harry y Meghan Markle rompen su vínculo comercial con Spotify

La noticia la dieron a conocer las dos partes involucradas y, al parecer, se trataría de una decisión que tomaron en común acuerdo. El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de romper el vínculo que tenían con Spotify por lo que ya no habrán más colaboraciones entre ellos.

El contrato lo firmaron en 2020, justo cuando los duques de Sussex se alejaron de la Familia Real británica y abandonaron sus roles como miembros activos de la misma.

La idea era producir varios podcasts referidos a la pareja, pero solo se llevó a cabo uno, Archetypes, el que hizo Meghan Markle sobre feminismo y que alcanzó un total de 12 episodios.

BBC informó que el contrato que firmaron los royals era a cambio de unos 25 millones de dólares. Sin embargo, el incumplimiento de los objetivos pautados (tanto de cantidad de programas como de niveles de audiencias) llevaría a que no cobrasen el total del monto.

Carlos III se prepara para su primer desfile de Trooping the Colour donde ni Harry ni Meghan participarán

Mientras tanto, en el Reino Unido el rey Carlos III vivió una nueva edición del Trooping the Colour, el desfile que celebra de forma oficial el cumpleaños del hijo mayor de Isabel II.

El mismo se llevó a cabo el sábado 17 de junio y contó con la particularidad de que se trata el primero que tiene lugar desde que el actual monarca se convirtió en el nuevo rey británico.

Tras lo que fue la coronación del pasado 6 de mayo, el Trooping the Colour volvió a unir a la Familia Real tanto en las calles como en el balcón del Palacio de Buckingham.

Carlos III, Camilla Parker Bowles, el príncipe William y Kate Middleton, entre otros miembros de los Windsor, estuvieron presentes. Harry y Meghan Markle nuevamente quedaron fuera de otro evento de la Familia Real.