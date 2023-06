Este fue el gracioso momento que protagonizó la reina Letizia de España

A pesar de que la familia real española tiene la agenda muy apretada y suele realizar muchas actividades oficiales, Letizia Ortiz siempre aprovecha para hacerse un espacio y tener momentos de ocio. El pasado miércoles 8 de junio participó de la clausura en la XV convocatoria de los premios Euros de tu nómina.

Letizia Ortiz en el evento con los ganadores de Euros de tu nómina. Fuente: Instagram @casarealdeespaña

El gracioso momento que vivió Letizia Ortiz con una influencer

En el evento mencionado, patrocinado por Santander, se encontraba Marta Bustos, una influencer española que quedó ciega a sus 24 años. La joven, quien actualmente tiene 203 mil seguidores en Instagram, escribió un libro llamado Cuando perdí mis ojos marrones, el cual cuenta su dura historia de superación personal y resiliencia.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía aprovechó la ocasión para obtener el libro y le consultó a la autora lo siguiente: "Me encantaría, ¿me lo has dedicado", a lo que Bustos respondió: "No, porque no sabía si te vería".

La reina Letizia retrucó diciendo: "Me encantaría que me lo dedicaras, si quieres y si puedes. Búscame, dedícamelo y me lo das". Y luego agregó: "Me haría mucha ilusión que me lo dieras dedicado".

Letizia Ortiz protagonizó un gracioso video con la influencer Marta Bustos donde la propia escritora le hizo una broma a la royal sobre su ceguera. Fuente: Instagram @casarealdeespaña

Marta Bustos relató, justo antes de escribir su dedicatoria, lo siguiente: "Ahora sí que necesito un trago de vino porque le voy a dedicar un libro a la reina, no me lo puedo creer". Además, luego del evento subió un reel a su cuenta de Instagram en el que se la ve posando con la reina Letizia muy feliz.

"Mirad el otro día a quién me encontré. Le ofrecí mi libro y me pidió que lo firmara. La reina lo tiene… ¿y tú todavía no ? #cuandoperdimisojosmarrones disponible en el link de mi bio y en todas las librerías. Os espero en la feria del libro de Madrid este sábado a las 11:45", escribió la artista acompañando la publicación donde compartió con sus seguidores la noticia.

¿Cómo quedó ciega Marta Bustos?

La joven de 24 años es aficionada de los productos naturales y de la cosmética. En 2020, estaba realizando jabones en su casa y se quemó con soda cáustica. Luego de entrar a la ducha y de llamar a los bomberos, finalmente no pudieron salvarla. Luego de ese episodio, realizó un video contando su situación y se hizo viral, al punto de superar los 200 mil seguidores en Instagram.