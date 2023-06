Kate Middleton estrena un elegante blazer de Zara y se lleva todas las miradas

Con su blazer de Zara, Kate Middleton apareció el martes 6 de junio en Windsor para visitar la organización Windsor Family Hub que ayuda a familias. Se la pudo ver muy elegante charlando con algunos integrantes de la institución y saludando a quienes se acercaron para poder conocerla en persona.

Kate Middleton en el Windsor Family Hub. Fuente: Vanity Fair

La visita de Kate Middleton a Windsor Family Hub

Windsor Family Hub está a cargo de Achieving for Children, una empresa de interés comunitario sin fines de lucro que brinda servicios para niños para Royal Borough of Windsor y Maidenhead. Allí, en un ambiente acogedor, la madre de Charlotte, George y Louis buscó crear conciencia sobre la importancia de la situación crítica que existe actualmente en la primera infancia.

Hay que recordar que en enero de 2023, junto con The Royal Foundation Center for Early Childhood, Kate Middleton lanzó Shaping Us, una campaña que tiene como objetivo transformar el problema de la primera infancia para que deje de ser un asunto de carácter científico y se convierta en un asunto social.

"Escuchar a las familias sobre la amplitud del brillante apoyo brindado aquí fue un recordatorio una vez más de la profunda importancia de nuestros primeros años en formación. Un agradecimiento a la familia Beldom también por esta cálida bienvenida a su casa", escribió la princesa de Gales en su cuenta oficial de Instagram.

El look de Kate Middleton con su blazer de Zara

Para esta reunión, Catherine Elizabeth Middleton utilizó un blazer cruzado de pata de gallo en azul y blanco de la marca Zara, que si bien es de la temporada pasada nunca se lo había puesto.

Además, se vistió con un top blanco de Ralph Lauren que sí ya había utilizado. En la parte baja optó por unos pantalones azules estilo "Midnight Navy" de la marca LK Bennett, y cuyo costo es de 125 libras esterlinas.

La princesa de Gales luciendo estilosa y sofisticada con su blazer de Zara. Fuente: People

Lo más lujoso fueron los accesorios, ya que se puso unos pendientes de diamante de Mappin And Webb que ya había utilizado y que cuestan 3750 libras esterlinas, junto con un colgante de oro blanco y diamante estilo "emperatriz" de la misma marca. Los mismos valen 2000 libras.

El outfit lo completó con unos zapatos bailarines estilo "Lulu" que cuestan 405 libras y pertenecen a la firma Emmy London.