Rajwa de Jordania se mostró con un estilo único y llamativo en estas fotos

Sin duda, para la familia real de Jordania el compromiso entre Hussein bin Al Abdalá y Rajwa de Jordania fue importante. El hijo de los reyes Abdala II y Rania de Jordania le prometió casamiento hace casi un año a Rajwa Al Saif y hoy jueves 1 de junio es la gran boda.

En los últimos días la pareja de la realeza jordana publicó fotos de lo que son los preparativos para el casamiento. En las imágenes se puede ver a Rajwa montando a caballo y también junto a Hussein.

Rajwa de Jordania y Hussein de Jordania. Fuente: Instagram @rajwa.al.saif

El look de Rajwa de Jordania

En dicha sesión fotográfica, la futura reina consorte del país de Medio Oriente se lució con un vestido rojo de falda asimétrica con cinturón incluido, diseño de Andrew Gn. Esa misma firma vistió en varias ocasiones a Rania, la madre de su prometido y actual reina de Jordania.

Además, Rajwa de Jordania lleva unos pendientes con diamantes y rubíes de Nikos Koulis. El detalle es que estas joyas son propiedad en realidad de Rania, quien se lo prestó a su futura nuera para las fotografías. Está más que claro que hay una excelente relación entre las dos royals de Jordania.

Los comentarios halagadores no tardaron en llegar. Algunos usuarios destacaron que ostenta un look muy sobrio y elegante, "ideal" para una futura reina. Mientras tanto, otras personas mencionaron que se la ve muy bonita y no pretenciosa, sino sencilla y modesta.

Rajwa de Jordania y su suegra Rania de Jordania. Fuente: El Español

El compromiso entre Hussein Bin Al Abdalá y Rajwa de Jordania

La futura princesa Rajwa bint Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, más conocida como Rajwa Al Saif o Rajwa de Jordania, nació en realidad en Arabia Saudita. Su familia, los Al Saif, son personas de negocios con mucho poder dentro del reino saudí, al punto de tener vinculaciones con la corona Al Saud.

Rajwa de Jordania con un caballo luciendo elegante y sencilla. Fuente: Instagram @Rajwa.al.saif

Rajwa no se quedó atrás, y además de ser empresaria es arquitecta, a finales del 2020 comenzó su relación con el príncipe heredero de Jordania, Hussein, y próximamente será parte de la Casa Real de Jordania sin haber nacido en ese país, al igual que su suegra Rania de Jordania, quien en realidad nació en Kuwait.