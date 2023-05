Coronación de Carlos III: varios detenidos por protestar contra el nuevo rey

Seis activistas antimonárquicos fueron arrestados este sábado a primera hora de la mañana en Londres cuando se disponían a manifestarse contra la coronación del rey Carlos III.

El director del grupo anti-monárquico "Republic", Graham Smith, y otros organizadores de una protesta contra la coronación fueron detenidos cuando distribuían pancartas entre los manifestantes en la emblemática plaza de Trafalgar. El grupo "Republic" busca reemplazar al monarca por un jefe de Estado electo y apoya este sábado una protesta bajo el lema "NotMyKing" (no es mi rey).

"Estaban recogiendo las pancartas y llevándolas cuando la policía los detuvo", dijo Harry Stratton, miembro de Republic que llegó cuando Smith y los demás fueron detenidos.

"Los muchachos preguntaron por qué y les dijeron: eso te lo diremos una vez que hayamos registrado el vehículo. Fue entonces cuando arrestaron a seis organizadores. Les preguntamos por qué motivo habían sido arrestados, pero no respondieron. Es una sorpresa ya que habíamos tenido varias reuniones con la policía. Habían estado haciendo todos los ruidos correctos", añadió Stratton.

La detención se produjo a las 7.30 hora local, cuando cientos de manifestantes antimonárquicos se habían reunido en la plaza de Trafalgar con banderas y camisetas amarillas para destacar su oposición a la coronación del monarca.

Las fuerzas del orden habían realizado un fuerte dispositivo de seguridad, con más de 10.000 agentes desplegados en las calles de la capital británica para asegurar que el evento transcurriera sin incidentes.

El veterano activista antimonárquico Graham Smith ya había adelantado que se preparaban para manifestarse este sábado, pero había prometido que la protesta sería "pacífica y agradable".

Aunque se preveían megáfonos, eslóganes provocadores y posiblemente abucheos, "no se tirarán huevos", había asegurado. "No queremos interrumpir la procesión, solo mostrar al mundo que en el Reino Unido hay una creciente oposición a la monarquía. Tirar huevos y otros objetos acaba con detenciones y no es lo que queremos", había anticipado esta semana.