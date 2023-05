El video que muestra una maravilla de la naturaleza que pocos conocen en Mendoza

Instagram es uno de los sitios donde más buscan los viajeros inspiración para sus próximas aventuras. En la red social circulan millones de videos y fotografías de destinos, atractivos y rincones ocultos que pueden conocerse gracias a que los usuarios comparten con el resto sus experiencias de viajes.

Es así como se conoció un video que cuenta con bellísimas imágenes. En la pieza audiovisual que fue compartida por @lavidamisma_ok se puede apreciar desde el aire, gracias a un drone, los impactantes colores del Cerro Siete Colores ubicado en la localidad de Uspallata, provincia de Mendoza.

Como si fuese un cuadro pintado con tizas color pastel, el imponente cerro mendocino se destaca del resto del entorno natural.

El video, que fue compartido por otras cuentas también, ya tiene miles de reproducciones y no deja de sorprender a los usuarios; la mayoría asegura que no sabía de la existencia de este atractivo natural y que quedaron impactados por la majestuosidad del cerro. "Es increíble que sea tan hermoso y que no lo conocía", "Hacer la caminata hasta la base del cerro también es maravilloso", "wow! que belleza", fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los usuarios cuando vieron las imágenes.

El Cerro 7 Colores es uno de los más llamativos de Mendoza

Es que este cerro es único, se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la villa de montaña del Valle de Uspallata y puede subirse prácticamente sin dificultad. Llegar hasta la base de esta formación ya es una experiencia en si misma, en la ruta uno se encuentra rodeado de un paisaje de montaña como pocos, este sendero puede realizarse caminando o en auto a través del camino de tierra.