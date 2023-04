Los Corgis de la reina Isabel tuvieron un rotundo cambio de humor: conoce cómo están ahora

Sarah Ferguson y Andrés de York adoptaron a los corgis de la reina Isabel II tras su muerte. Parece que la época de tristeza ya ha pasado para estos amados perros y se encuentran de lo más felices y animados junto a sus nuevos dueños.

¿Qué fue de la vida de los corgis de la reina Isabel II?

Los amados perros de la difunta monarca del Reino Unido fueron adoptados por Sarah Ferguson y su exmarido, el príncipe Andrés.

Mientras conversaba con Rylan Clark en su programa de radio en BBC Radio 2, Sarah afirmó que los dos corgis están" realmente felices" en la actualidad.

Muick y Sandy, los nombres de los perros, fueron obsequiados a la reina Isabel II durante el confinamiento por el COVID 2019 para tenerla entretenida mientras permanecía recluida en el castillo de Windsor y Felipe de Edimburgo afrontaba lentamente el deterioro de su salud. Tras su muerte, la foto de ambos conmovieron al mundo entero al momento de despedirse por última vez de su tan amada dueña.

Muick y Sandy, los corgis de la reina Isabel II. FUENTE: VANITY FAIR

¿Cómo se encuentran los corgis actualmente?

Luego de un largo periodo de duelo(los animales también sufren la pérdida de sus amos y presentan cambios en su comportamiento), Ferguson comentó que ambos perros se encuentran más animados y ya levantan la cola. Según ella, cree que este gesto es la muestra de que ya han superado la etapa más triste.

Al confirmar lo mimados que están, Fergie añadió: “por la noche duermen en camas reales, cada una con su propia corona”.

Además, continuó diciendo: “Son una ricura. Creo que ella misma los entrenó para que fuesen así de dulces, de modo que cuando coges una galletita y la partes, como ella solía hacer con sus pequeñas manos… seguro que les ponía una galleta delante, porque la cogen con mucha suavidad”.

La reina Isabel II tenía debilidad por los perros corgis. FUENTE: LA VANGUARDIA

La noticia llega poco después de que Ferguson se sincerase sobre el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, en una entrevista en el matinal This Morning para promocionar su reciente libro, A Most Intriguing Lady ("Una dama de lo más intrigante"). En aquella ocasión, la duquesa de York dijo: “Cuando alguien me pregunta sobre Harry… Lo que yo digo es, centrémonos en la bondad, y uno de los mensajes de la reina es que debería haber más bondad, porque sin duda disipa la malicia”, añadiendo que “tenemos que juzgar menos”.

Sarah Ferguson, que en la actualidad reside en Royal Lodge junto a su exmarido, el príncipe Andrés, también describió su situación como una "unidad familiar" que "simboliza la ausencia de juicios, la amabilidad y el mirar hacia adelante".