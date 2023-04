La increíble blusa patchwork de la princesa Amalia de Países Bajos que marcó tendencia y le quedó perfecta

La princesa Amalia de los Países Bajos no solo es la heredera directa al trono de su país: también demuestra que está en condiciones de suceder a su madre, la reina Máxima, en la categoría de royals más elegantes del mundo. Hace unas semanas, lució un look centrado en una blusa patchwork que estuvo a la altura de la aventura caribeña que vivió junto a sus padres.

Los looks de la princesa Amalia se destacan por los colores y los estampados. - Fuente: Instagram Koninklijk Huis (/koninklijkhuis)

Elegancia real: la princesa Amalia sigue los pasos de su madre, Máxima de los Países Bajos

El viaje de Máxima de los Países Bajos y parte de su familia por las islas del caribe neerlandés ha sido más que especial para todas aquellas personas que gustan de centrar la atención en el estilo y la forma de vestir de la reina consorte.

Es que, a lo largo de las 2 semanas que duró la aventura caribeña para el matrimonio real y su hija mayor, la reina de los Países Bajos sorprendió con una serie de looks poco acostumbrados para ella y más acordes a las circunstancias “relajadas” y veraniegas del viaje.

Pero Máxima no fue la única: lo mismo ocurrió con su primogénita, la princesa Amalia. Si el viaje fue pensado para presentar a la heredera al trono en la sociedad neerlandesa del Caribe, también podría decirse que sirvió para que la joven de 19 años se diera a conocer por sus estilismos y su versatilidad a la hora de pensar los looks.

El bello y descontracturado look que lució la princesa Amalia en una de sus jornadas caribeñas

Fue en el Fort Amsterdam de St Maarten donde la princesa Amalia lució uno de sus outfits más logrados de todo el viaje. La hermana mayor de Alexia y Ariane de Orange-Nassau sorprendió con un look centrado en una llamativa blusa de diseño patchwork.

Se trata de una prenda ligera y apropiada para el clima caribeño. Con mangas apenas abullonadas, la blusa también llamó la atención por su variedad de colores.

No obstante, la misma no habría sido exitosa si Amalia no hubiese sabido cómo combinarla con otras prendas. En este sentido, fue clave que la princesa haya optado por un pantalón sobrio, de color azul marino, que cumplió con su objetivo de hacer que toda la atención se centrara en la blusa.

Para finalizar, la futura sucesora de Guillermo Alejandro I apostó por un par de zapatillas blancas de estilo deportivo y clásico, de la marca Autry. También lució un par de lentes de sol de tono marrón que combinó con su discreto bolso de mano.