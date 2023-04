Camilla Parker Bowles despidió a un cercano conocido

Camilla Parker Bowles continúa de luto. Luego de la muerte de su cuñado, Simon Elliot, marido de su hermana menor; la esposa del rey Carlos III se arma de valor para afrontar otra pérdida: el deceso de su gran amigo Paul O'Grady.

Camilla Parker Bowles llora la pérdida de Paul O'Grady

La estrella de televisión británica, también conocida por su alter ego drag queen Lilly Savage, murió recientemente, y de manera inesperada, el pasado 28 de marzo; según informó su marido André Portasio a la agencia de noticias PA Media.

En el comunicado, el esposo de Paul O'Grady expresó:

"Con gran tristeza les informo que Paul ha fallecido inesperadamente, pero en paz, ayer por la tarde. En este difícil momento, les pedimos que, mientras celebran su vida, respeten nuestra intimidad mientras asimilamos esta pérdida".

Ni bien se conoció la noticia, el mundo del espectáculo y hasta la Casa Real británica no tardaron en salir a rendir homenaje al cómico y presentador que supo alegrar con su arte a todo el pueblo inglés.

La estrella de "Doctor Who", John Barrowman, tuiteó:

"Estoy totalmente conmocionado y triste por la terrible noticia de la muerte de Paul O'Grady. Un talento impresionante durante décadas".

Piers Morgan, a su vez, comentó en su cuenta oficial de Twitter:

"Un tipo maravillosamente cálido, travieso e hilarante, con un sublime talento natural para transmitir y hacer reír a la gente". Camila Parker Bowles junto a Paul O'Grady durante una edición especial de "For The Love Of Dogs". FUENTE: Instagram @theroyalfamily

Sin duda, uno de los homenajes más sorprendentes fue el de la reina consorte, Camilla Parker Bowles, quien en muestra de su gran cariño y profundo respeto, no dudó en compartir una foto de ella junto al presentador al equipo de prensa de la Casa Real para que la subieran a las redes oficiales de la Familia Real británica.

La reina consorte y Paul O'Grady eran amantes de los animales. Ambos compartieron protagonismo en un programa especial del año pasado en el que conmemoraron los 160 años

Battersea Dogs and Cats Home, organización de la que Paul era embajador.

En un emotivo mensaje en la cuenta oficial de Twitter, la familia real escribió:

"Profundamente entristecida por la noticia de la muerte de Paul O'Grady, que trabajó estrechamente con su majestad en apoyo de @Battersea, proporcionando muchas risas y muchos recuerdos" Paul O' Grady fue un reconocido presentador y cómico de la televisión británica. FUENTE: CNN

¿Quién era Paul O' Grady?

Nacido en Birkenhead, cerca de Liverpool, O'Grady saltó a la fama en los años 90 como la drag queen Lily Savage.

En 1997, "The Lilly Savage Show" se emitió brevemente en la BBC antes de que, ese mismo año, O'Grady asumiera el papel de presentador de la versión renovada del concurso de la BBC "Blankety Blank", que se emitió hasta el 2002.

Dos años más tarde, se trasladó a ITV con "The Paul O'Grady Show", que posteriormente se mudó a la cadena rival Channel 4.

A lo largo de su carrera recibió numerosos galardones, entre ellos un BAFTA de televisión. En el año 2008 fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al mundo del espectáculo.