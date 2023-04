Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 26 de abril

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, en una época de post pandemia que nos cambió tremendamente la vida. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa para sentirse guiada por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, para que la información pueda servirte y la uses en tus actividades cotidianas con la idea de generar una buena energía en el día ya sea visualizándolos o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Alejandro Jodorowsky.

La cita motivacional del día de hoy

"Lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Nada para mí que no sea para los otros". - Alejandro Jodorowsky.

El proverbio chino de hoy

"Puede ser más complicado cambiar la personalidad de una persona que el propio curso de la naturaleza".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 9, 14, 27, 33, 45

Tauro

1, 15, 18, 21, 30, 46

Géminis

2, 17, 24, 36, 42, 47

Cáncer

5, 11, 20, 27, 33, 44

Leo

2, 8, 13, 29, 32, 41

Virgo

5, 17, 20, 26, 33, 47

Libra

3, 14, 23, 28, 33, 47

Escorpio

2, 9, 15, 21, 30, 48

Sagitario

7, 12, 16, 24, 38, 42

Capricornio

5, 13, 27, 36, 42, 45

Acuario

4, 7, 10, 14, 23, 39

Piscis

5, 11, 22, 39, 42, 47