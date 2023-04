El cambio clave en Previaje al que deben estar atentos los interesados en obtener el reintegro

La cuarta edición de Previaje ya comenzó. Se podrá contratar servicios turísticos desde hoy, miércoles 19 de abril, hasta el martes 25 de este mes. El programa de beneficios del Gobierno devuelve el 50% de lo gastado en viajes dentro del país, con un tope de reintegro del $70.000. Ahora bien, un cambio clave podría complicar a aquellos indecisos que quieran acceder al reintegro.

Previaje 4 se puede usar en los viajes del 24 de mayo y el 30 de junio, incluso los fines de semana extra largos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio. La devolución del 50% se realiza en una tarjeta precargada del Banco Nación y puede usarse hasta el 31 de octubre de este año.

Previaje se podrá usar en los viajes de mayo y junio dentro del país

En la edición anterior, se había anunciado que los interesados tendrían dos semanas para inscribirse; sin embargo, debido a la gran cantidad de inscriptos el cierre se adelantó 7 días. Esto tomó por sorpresa a muchos. Por ello, este año en la página oficial de Previaje se puede observar una barra que indica el porcentaje que se ha consumido del presupuesto destinado a esta edición del programa, alrededor de 15.000 millones de pesos

Tanto en el margen superior, como en el inferior se puede observar el gráfico que indica el porcentaje del presupuesto que se ha consumido.

Según el Artículo 6° inciso "b" del Reglamento del Programa, cuando el gráfico llega a 100% significa que el presupuesto destinado al Programa ha sido utilizado en su totalidad. ¿Qué sucede si se agota? Como consecuencia, se cerrará la inscripción de personas beneficiarias y no se podrán seguir cargando comprobantes. Si ya se cargó el comprobante pero el mismo aún no fue validado no hay motivos para preocuparse, ya que la restricción aplicará exclusivamente para la carga de nuevos comprobantes.