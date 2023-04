Amigos, música y mucha onda entre viñas y bodegas: mirá las fotos

La consigna es simple pero súper divertida y linda: disfrutar un momento con amigos, enmarcados en un espacio en el que la calidez otoñal del sol, la belleza de la cercanía de las montañas y la arquitectura de especiales espacios del mundo de la vitivinicultura se amalgamen con delicias para los sentidos: buena música, gastronomía cool y vinos ricos.

Es por eso que muchos mendocinos y turistas aprovecharon momentos en el Valle de Uco y MDZ decidió mostrártelos. Algunos aprovecharon los toques de música clásica del reconocido festival organizado por el gobierno de Mendoza, mientras que otros simplemente decidieron investigar las propuestas de cada espacio privado.

En Casa Septem, un petit resort ubicado en Tupungato rodeado de viñedos y un enorme jardín con laguna que hace las delicias de los amantes de Tiktok e Instagram varios grupos de amigos se dieron cita y disfrutaron de deliciosos vinos al compás de la propuesta de virtuosos músicos.

"Yo realmente amo este tipo de planes. Ya no me gusta demasiado salir en la noche, y menos cuando avanza la temporada fría. ¡Qué mejor que un momento de buenas charlas con amigos disfrutando de una copa de vino!", comentó Viviana, una abogada mendocina que se tomó un día totalmente en off.

"Nos encanta la onda de los sunset. Desde Casa Septem siempre nos pareció atractivo ofrecer esta opción porque lo tiene todo: música, momento chill, y para los foodies y amantes de los buenos vinos, la posibilidad de degustarlos", dijo Camila Cioffi, anfitriona del lugar.

A continuación, una galería de fotos imperdible.

Salida de amigas.

Juani y Guille, de after.

Adolfo Cioffi y Gisela Scerbo fueron a por un vino.

Igna Aguinaga y sus amigos.

La golden hour y su especial tinte.

Los grupos de amigos disfrutaron del solcito.

Vinitos ricos para todos.

Cami Cioffi y sus amigas.

Charlas íntimas y redes sociales: ¡pueden ir de la mano!

Salir a brindar por las cosas lindas fue la clave.

Los Cioffi, captados por el flash.

Por supuesto, la gastronomía a los fuegos dice presente en estos momentos.

Música para todos.

"Para mí, Malbec", dijo él.

Las selfies, para inmortalizar un lindo momento.

Livings, música y naturaleza en Tupungato.