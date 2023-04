La impresionante mansión que está vendiendo Mariah Carey por una exorbitante cantidad de dinero

Mariah Carey puso a la venta su espectacular mansión, situada en el estado de Georgia, a finales del año 2022 por una cantidad de 6.2 millones de dólares.

¿Quién es Mariah Carey?

Para los más jóvenes que no han vivido la época de gloria de esta intérprete, es importante mencionar que Mariah Carey es una cantante, compositora y actriz estadounidense.

Nacida el 27 de marzo de 1969 en Long Island, Nueva York, se convirtió en una de las artistas más exitosas de la década de 1990. Con su impresionante rango vocal y su habilidad para crear melodías pegadizas y letras emotivas, Carey ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluyendo cinco premios Grammy.

Algunas de sus canciones más famosas incluyen "Hero", "Vision of Love" y "All I Want for Christmas Is You". Además de su carrera musical, Carey ha incursionado en el cine y la televisión, apareciendo en películas como "Precious" y programas de televisión como "American Idol".

Vista aérea de la espectacular mansión de Mariah Carey. FUENTE: EL ESPAÑOL

La venta de la mansión de Atlanta de Mariah Carey

La fortuna de Carey no solo se basa en el dinero que tiene en el banco, sino también en su amplia cartera de bienes raíces, la cual parece que quiere empezar a reducir.

La increíble residencia de Mariah Carey. FUENTE: EL ESPAÑOL

Fue a finales del año pasado cuando puso a la venta su mansión de Buckhead, Atlanta, una propiedad que al día de hoy todavía tiene el cartel de "SE VENDE" y sobre la cual acaba de realizar una nueva estrategia para poder venderla lo más rápido posible.

Tras sacarla a la venta por 6.5 millones de dólares, casi medio año después la ha rebajado en un millón de dólares, pudiéndose adquirir hoy por USD 5.5 millones de dólares.

Como es la casa por dentro. FUENTE:EL ESPAÑOL

Características de la mansión de Mariah Carey

La residencia está pensada para disfrutarla especialmente en los meses de verano, pues se destaca su gran piscina, rodeada de una zona de solárium y grandes extensiones de césped. Además, cuenta con una espectacular cancha de tenis.

Además, es importante destacar que la casa tiene en total 13 baños, todos cuidados al detalle y con mucho espacio de guardado. Conoce los dormitorios. FUENTE: EL ESPAÑOL

La mansión cuenta con nueve dormitorios repartidos en diferentes plantas. Su decoración es de estilo clásico, muy propio de la cantante.

A su vez, el rosa es el color favorito de Mariah Carey y no podía faltar en la decoración de los espacios de su casa. Así es la decoración. FUENTE: EL ESPAÑOL

La mansión de Mariah Carey se destaca por su gran tamaño, pues se trata de una propiedad que tiene miles de metros cuadrados de terreno en los que se levanta la vivienda: una casa de ladrillo visto de 1168 metros cuadrados.