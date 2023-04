Dónde queda y qué se puede hacer en la Tierra del Malbec, el destino que rinde culto a esta uva en Mendoza

Este 17 de abril se celebra el Día del Malbec, la uva insignia argentina y por la cual muchos turistas llegan hasta el territorio nacional. En Mendoza, existe un destino que es reconocido por ser la Tierra del Malbec, allí más de 65 bodegas abren sus puertas a los visitantes para que conozcan los secretos del fantástico mundo del vino.

Se trata del departamento de Luján de Cuyo, un ícono de la producción enológica, en estos viñedos nacen algunos de los mejores Malbec del mundo. Cada una de las bodegas que se ubican allí se encuentran rodeadas de un paisaje cordillerano que deja sin palabras.

Aquellos que quieran conocer sobre cada uno de los pasos y actores que se ven involucrados en la producción vitivinícola antes de que el vino llegue a la botella, pueden recorrer las bodegas, en este link están todas las que pertenecen a Luján, y vivir increíbles experiencias vinculadas a los vinos. Las mismas fusionan gastronomía, turismo de bienestar, relax, yoga, rally de autos clásicos, música, espectáculos culturales y artísticos, cabalgatas, o hasta es posible cosechar y embotellar su propio vino.

Viñedos en el Dique Potrerillos

A esto se suma una interesante ruta gastronómica. Cocinas regionales y gourmet ofrecen maridajes que conjugan productos autóctonos y vinos jóvenes, hasta propuestas de platos con carne argentina que acompañan a los vinos más complejos e icónicos de los viñedos locales.

Estas bodegas familiares, industriales, modernas o tradicionales se pueden recorrer en auto particular, en bicicleta a través de la red de ciclovías del municipio o adquiriendo el ticket de Luján Bus, un servicio de transporte turístico, con formato Hop on/ Hopp off, que lleva a explorar algunas de las 65 bodegas que se encuentran ubicadas en la Tierra del Malbec.

Por qué se celebra el Día del Malbec

El 17 de abril se celebra el Día del Mlabec

Argentina es el principal productor de Malbec a nivel global. El Malbec World Day es una iniciativa global creada por Wines of Argentina que busca posicionar al Malbec argentino en el mundo y celebrar el éxito de la industria vitivinícola nacional.

Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011, el MWD logró posicionarse como un acontecimiento histórico en la promoción del vino en el mundo y hoy forma parte del calendario de festejos de alcance internacional. Se escogió este día para recordar al proyecto que se presentó el 17 de abril de 1853, con el apoyo de quien era gobernador de Mendoza, Pedro Pascual Segura, ante la Legislatura Provincial con vistas a fundar una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura.

A fines del siglo XIX y de la mano de los inmigrantes italianos y franceses, la vitivinicultura creció exponencialmente y con ella el Malbec, que se adaptó rápidamente a los diversos terruños de la geografía argentina, desarrollándose, incluso, mejor que en su región de origen. Así, se perfiló como uva insignia de Argentina.