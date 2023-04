Conoce cuántos días faltan para la coronación de Carlos III y cómo fue el último evento de este tipo en el Reino Unido

En 1952, con tan solo 25 años y tras una larga enfermedad de su padre Jorge VI, la joven Isabel subió al trono como Isabel II del Reino Unido. Su coronación fue preparada durante más de un año y fue la primera en transmitirse íntegramente por televisión.

¿Cómo fue la coronación de la reina Isabel II: el reinado más largo de la realeza europea?

La coronación de la reina Isabel II como soberana del Reino Unido fue uno de los acontecimientos más mediáticos del siglo pasado: era la primera vez que se iba a retransmitir íntegramente en directo y fue preparada con sumo cuidado, siendo la primera de muchas ocasiones multitudinarias que viviría Isabel II en su largo reinado, el más longevo del país.

Aunque Isabel se había convertido automáticamente en reina tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, la coronación no se realizó hasta catorce meses después: el fallecimiento de un soberano viene seguido de un periodo de luto oficial y hasta que este no termina no se empieza a preparar la ceremonia.

La coronación de la reina Isabel II fue un evento multitudinario a nivel mundial y fue la primera vez que se transmitió por televisión y a color. FUENTE: NATIONAL GEOGRAPHIC

Esta iba a ser la primera vez que una coronación real se iba a transmitir íntegramente por televisión, por deseo expreso de la flamante reina Isabel II, por lo que había nuevas consideraciones logísticas a tener en cuenta: además, era también la primera vez que se filmaba en color.

La ceremonia comenzó el 2 de junio con una procesión que incluía a varios jefes de estado y nobles, tanto británicos como extranjeros, partiendo del Palacio de Buckingham y atravesando las calles de Londres hasta llegar a la abadía de Westminster, donde tendría lugar la ceremonia de coronación.

La reina Isabel II recibe los símbolos del poder real. FUENTE: NATIONAL GEOGRAPHIC

Este gran día no fue solo una gran ocasión para el Reino Unido, sino para todos los países de la Commonwealth, el organismo formado por países con lazos históricos con el antiguo Imperio Británico.



Las cintas del evento fueron enviadas por avión el mismo día para ser retransmitidos en otros países como Canadá, Australia o Estados Unidos (aunque este último no es miembro). Unos 750 periodistas cubrieron el evento en 39 lenguas distintas, lo que demostró el interés mundial por la nueva reina británica.

Cuenta atrás para la coronación del rey Carlos III

El 6 de mayo es la fecha elegida para que el nuevo monarca, el rey Carlos III, reciba la nueva corona. Una ocasión única en siete décadas a la que acudirán más de 2.000 personas y que sin duda será mucho más modesta que la de su predecesora, la reina Isabel II.

Esta gran celebración se está preparando como un evento festivo para todo el país. Más allá del momento de la coronación, ese fin de semana será largo (6,7 y 8 de mayo) y la ciudad de Londres estará repleta de actividades lúdicas para disfrutar en comunidad.

Minutos antes de la entrada del monarca a la abadía de Westminster, lugar en el que se celebrará la ceremonia este sábado, el flamante rey recorrerá las calles de la capital británica.

Invitación oficial para la Coronación del Rey Carlos III y la Reina Consorte, Camilla. FUENTE: Instagram @ theroyalfamily 930 KB View full-size Download

La coronación podrá seguirse por televisión y por streaming, al igual que el concierto que se brindará en el Castillo de Windsor el domingo 7 de mayo. Ese mismo día habrá una gran fiesta callejera: se invitará a los ciudadanos a que compartan con familiares y vecinos una comida en las calles. La cuenta regresiva comienza el próximo 6 de mayo, fecha elegida para coronar al nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, y su Reina Consorte, Camilla. FUENTE:Instagram @ theroyalfamily

El lunes 8 de mayo tendrá lugar The Big Help Out, una iniciativa en la que se destacará el papel esencial del voluntariado en el país. Un mapa interactivo, que ya se está compartiendo en las redes oficiales de la Corona Británica, guiará a los ciudadanos a los distintos eventos programados, que incluso podrán crear y registrar el suyo propio.