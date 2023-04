Es el Malbec, estúpido

En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 que lo consagró a Bill Clinton como presidente hubo un frase que quedó marcada. Se usó en la campaña, y fue determinante en una elección que era casi imposible de ganar por el que luego fue presidente: “Es la economía, estúpido”.

Fue uno de los ejes centrales que lograron derribar la enorme imagen positiva que tenía el entonces presidente George W. Bush (padre) y la sentencia quedó marcada dentro del devenir popular para poner énfasis sobre cómo no correrse del foco de lo importante; de cómo no dejar lo urgente y esencial de lado.

Con el desarrollo del Malbec en la Argentina, me permito utilizarla y parafrasearla. Creo que aplica.

Furioso Malbec

Vamos a poner algunas cuestiones duras sobre la mesa, porque sirven para ejemplificar lo que sigue. Con presencia en 17 de las 24 provincias argentinas, el equivalente al 70.8% del territorio, y 46.565 hectáreas plantadas en el país, el Malbec representa el 24.3% de la superficie total cultivada con vid en Argentina (destinada a elaboración) y el 40.8% de la superficie de variedades tintas (de elaboración).

De este modo, es el Malbec Argentino cada día que pasa refuerza su liderazgo convirtiéndose en la variedad más extensamente cultivada, habiendo incrementado su superficie en un 185% a contar del año 2000. En términos de distribución por provincia, Mendoza encabeza el ranking con mayor superficie del varietal, con el 84.75% (39.463 ha), seguida de San Juan con 2.840 ha (6.10%), Salta con 1.681 ha (3.61%) y La Rioja con 814 ha (1.75%).

Números que hablan. Fuente: Wines of Argentina.

Los números son fríos, duros y si se quiere aburridos. Pero a la luz de lo que reflejan estamos frente a datos irrefutables. Hablamos de no sólo el mayor “driver” de desarrollo del vino argentino, sino también del único con ese peso.

Claramente y si te interesa el vino, vas a escuchar sobre lo bien que están los blancos argentinos, que el Cabernet Franc (en algunos lugares y con ciertas técnicas de elaboración) sale rico, que hay que bajar madera a los vinos, que hay que desarrollar zonas para otros varietales y más.

Todas cosas válidas y sobre las que suscribo. Pero nada, absolutamente nada tienen que hacer al lado de lo significa la marca “Malbec” para el vino Argentino.

Descarrilar la locomotora

Yo entiendo que hay muchas bodegas y productores que necesitan sentar sus bases sobre otras cosas que no sean “Malbec”, y sin dudas lo hacen por cuestiones comerciales. Al final del día, esto se trata de ganar dinero, de vender vinos, de hacer un negocio.

Y en esa trampa que pone la industria es fácil caer. Y de nuevo, comenzar a mirarse el ombligo con otras cosas.

Pero la verdad es que nosotros hacemos muy bien, diría excelente y mejor que nadie Malbec. Y con esa llave podremos desarrollar zonas, estilos de la elaboración y mostrar enteramente la tierra de vinos que es Argentina. Pero no debemos dejar de ver que el emblema, el rey, el que nos pone en el mapa es el Malbec.

No descarrilemos una enorme locomotora que arrastra un sinfín de ilusiones, inversiones, apuestas y proyectos. No perdamos el foco, es el Malbec, siempre ha sido el Malbec y lo será por muchos años. No seamos estúpidos.