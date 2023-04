La increíble mansión de Miley Cyrus que fue diseñada por su madre

La espectacular mansión que tiene Miley Cyrus en Los Ángeles nos habla del buen gusto y de la elegancia de la artista. Y no es para menos, esta hermosa residencia fue diseñada por su madre, Tish Cyrus, y Mat Sanders.

La mansión de Miley Cyrus

Ni siquiera había pasado un año desde que la superestrella Miley Cyrus compró su última mansión de seis habitaciones, siete baños y 631 metros cuadrados en el sur de California y, sin embargo, ya la decoró completamente. Más que eso, podemos decir que ha sido "mileyficada".

¿Por qué decimos que es así? Porque la hermosa residencia de la cantante ha caído bajo las manos del excelente equipo de diseño de interiores de Tish Cyrus, la madre y manager de Miley durante 16 años, y su socio de la agencia, Mat Sandres.

Con un estilo alternativo, lo más importante para Tish fue "reflejar a quienes viven allí, cuál es su personalidad, que es lo que aman y como son". Y dado que conoce muy bien a Miley Cyrus, pudo reflejar su personalidad hermosa y exuberante, pero a la vez firme y disciplinada.

Tish Cyrus describe el estilo de su hija como boho chic, con un toque de rock and roll y mucho color. Así, elementos como la estantería Ettore Sottsass, una silla con forma de boca que literalmente mueve la lengua y un diseño psicodélico en el techo del artista Brian Robles, son solo algunos de los ejemplos de los geniales diseños de Tish.

Tish y Sanders buscaron que el área de la piscina se sintiera como estar alojado en un hotel elegante. FUENTE: AD

El exterior de la mansión de Miley Cyrus

La parte externa de la mansión de la cantante fue pintada completamente de negro para crear un contraste con el interior y dar un toque más discreto y sofisticado a la escena. No obstante, Tish disfrutó diseñar bajo el estilo maximalista de Miley.

"Creo que nada es permanente, que no hay nada que no se pueda deshacer. Las personas toman decisiones audaces en sus vidas y, a veces, esas apuestas funcionan y te traen buena fortuna, y otras veces no. Pero es un riesgo que Miley está dispuesta, y yo estoy dispuesta a asumir en nuestro estilo de vida, y eso se refleja en el diseño", comentó Tish muy contenta con sus resultados. La cocina, completamente luminosa, fue una de las áreas menos reformadas de la casa. Sin embargo, quisieron que estuviera en concordancia con el resto de la casa y le dieron su toque de color negro como el resto de los espacios de la mansión. FUENTE: AD

A pesar de las apuestas exuberantes que se hicieron en el diseño de la casa de Miley Cyrus, podemos encontrar espacios sobrios y elegantes. Un ejemplo perfecto de ello es el área de la piscina, la cual supone un verdadero oasis de meditación en todo el lugar. Por otro lado, el área del gimnasio y los espacios de bienestar tienen su inspiración en el resort Amangiri en Utah, del que Miley simplemente se enamoró cuando lo visitó por primera vez.

Tish, además, reconoce que “Miley podría haber contratado a cualquier diseñador que quisiera”. Sin embargo, que ella dijera 'Mamá, me encanta lo que haces y realmente quiero que hagas esta casa' fue increíble. No solo como su madre, sino más que eso, ya que nunca fui a la escuela de diseño. Me hizo sentir muy bien".