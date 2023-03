Galería de imágenes: el desayuno de Coviar marcó la agenda política y económica de la vitivinicultura

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) llevó a cabo una nueva edición de su desayuno anual, el evento institucional político y económico más importante del año en el marco del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el que se rindió cuentas sobre los resultados de la gestión institucional llevada adelante durante todo el 2022 con la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) en su actualización al 2030.

Con un formato presencial y transmisión en vivo, el #DesayunoCOVIAR se realizó en el Park Hyatt Mendoza, con la presencia de más de mil personas, entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores, empresarios y representantes claves para la industria vitivinícola. A nivel nacional, se destacó la presencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Daniel Filmus, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo. Y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El evento tuvo como anfitrión al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; al presidente de Coviar hasta la fecha, José Alberto Zuccardi, y a su sucesor, de La Rioja, el ingeniero agrónomo y presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa), Mario González, quien asumirá el cargo por los próximos tres años. Zuccardi ocupará la vicepresidencia de Coviar junto a Pablo Asens, bodeguero de San Rafael y presidente de la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina, y al sanjuanino Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan.

La edición 2023 del encuentro comenzó minutos después de las 9 horas con la firma de convenios y el discurso de José Alberto Zuccardi, presidente saliente de Coviar, quien destacó los resultados obtenidos durante el 2022, principalmente aquellos vinculados a la implementación del PEVI 2030.

“Queremos una vitivinicultura argentina sostenible y diversa, que haga posible el desarrollo de sus actores, responda a la dinámica de los consumidores y cree nuevas oportunidades para las comunidades donde se desarrolla. Esa es nuestra visión al 2030”. En este sentido, celebró el anuncio de la Guía de Sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina que ahora será certificable y la elaboramos de la primera Guía de Sostenibilidad para el Turismo del Vino.

En línea con ello, Zuccardi remarcó el poder multiplicador y transformador del enoturismo: “El enoturismo ha transformado la matriz productiva de Mendoza y provincias como Córdoba o J En Argentina hay 320 bodegas abiertas al turismo en 14 provincias y 4 de cada 10 de turistas que visitan nuestras bodegas son jóvenes. Gracias al turismo se abren nuevos mercados para nuestros productos y es un camino virtuoso para la integración de muchos productores”, expresó.

Por otro lado, José Zuccardi reafirmó la oposición y preocupación de Coviar tras la media sanción del proyecto de Ley de alcoholemia cero al volante en Diputados. Según expresó Zuccardi: “Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional y ahora puede ser el primer país vitivinícola de relevancia en tener una ley de Tolerancia”.

Zuccardi remarcó la inviabilidad técnica y legal de la tolerancia cero: “La ley que se pretende sacar en el Senado de la Nación es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una Ley de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0.5 a 0 cuando está probado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0.5. El 0.5 no es alcohol al volante. Los países con menores tasas de accidentes viales tienen tolerancias que van del 0.5 al 0.8”. Por esto, instó a los senadores nacionales por las provincias vitivinícolas a defender esta postura y revertir esta reforma por una que dé la oportunidad de crear conciencia y habilitar nuevos enfoques, más allá del límite de tolerancia cero y aborde integralmente dicha problemática “Estamos a favor de una ley de Seguridad Vial que priorice la educación, la prevención, el control y la penalización. Que se abra un debate serio y profundo sobre bases técnicas, científicas y con datos estadísticos”, concluyó José Zuccardi.

Luego llegaron las palabras de Mario González, nuevo presidente de Coviar quien se refirió en primer lugar a los desafíos que enfrenta el sector vitivinícola: “Este año nos enfrentaremos a una de las cosechas más bajas de las que se tenga memoria. El proceso de descapitalización de nuestros productores, especialmente los más pequeños, muestra una realidad preocupante, que se relaciona con tasas de interés imposibles para el sector, y una inflación que no permite, ni admite sostenimiento, que, sumado a la falta de grandes obras hídricas y al difícil acceso a tecnología para el manejo del agua, nos pone ante una difícil encrucijada”. Mario González, nuevo presidente de Coviar, habló sobre los desafíos del sector.

En este sentido, apeló a la necesidad de “completar de forma urgente la eliminación de los derechos de exportación para toda la cadena vitivinícola, la necesidad de un tipo de cambio acorde para sostener y mejorar la tendencia creciente de nuestras exportaciones, la necesidad de implementar un plan de obras nacionales y provinciales de infraestructura hídrica que permita aprovechar la incorporación de tecnología hídrica Intrafinca, ya que no hay inversión pública más urgente y prioritaria en nuestra región que la optimización en el uso del agua”. También refirió a la necesidad de un plan de reconversión de la Matriz Energética y líneas de financiamiento a largo plazo con tasas acordes.

En su discurso, Mario González destacó el rol clave de los pequeños y medianos productores en la industria vitivinícola: “Nuestra viticultura argentina se caracteriza por estar en manos de una gran cantidad de pequeños y medianos productores distribuidos en diversos pueblos de muchas provincias, que hacen patria, generando trabajo y recursos económicos genuinos para su entorno”.

Asimismo, remarcó a la importancia del trabajo articulado para beneficio del sector: “Enfrentamos un año de grandes desafíos, pero lo hacemos con optimismo. Reafirmamos la institucionalidad de la vitivinicultura argentina y nuestra vocación de articular políticas estructurales. Todos los actores de la cadena tenemos que reafirmar la participación, el compromiso y el trabajo articulado en COVIAR, para tener una vitivinicultura competitiva, sostenible y diversa” y añadió: “Argentina, con todo el potencial productivo existente, tiene una gran oportunidad hacia el futuro, pero para eso debemos ser capaces de juntarnos, eliminar los intereses particulares y delinear estrategias a largo plazo, consensuadas y debatidas”.

Seguido a ello, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció una serie de medidas que pondrá en marcha el gobierno nacional para el sector vitivinícola: “A partir del 1 de abril se pondrá en marcha un mecanismo de fortalecimiento exportador para las economías regionales, que comenzará por la vitivinicultura. La medida apunta a fortalecer competitividad exportadora, ganar mercados y consolidar el crecimiento y desarrollo productivo de quienes generan 330 mil puestos de trabajo en Argentina como son las economías regionales”, señaló Massa. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció una serie de medidas

Además, Massa detalló otras medidas que llevará adelante el gobierno: Crédito para Cosecha y Acarreo, una línea de crédito de $10 mil millones, que se suman a la línea de $3 mil millones de la vendimia pasada; Línea BICE, para productores afectados por la helada, a 30 meses de plazo con tasa fija subsidiada en pesos, y 18 meses de gracia; Asistencia a Municipios para Prevención de Emergencias, con entrega de $540 millones para la línea de asistencia económica a 12 municipios de la provincia; PROVIAR II, para el que el BID ya ha aprobado un financiamiento de U$S40 millones; Enoturismo, se seguirá potenciando el enoturismo con una inversión de $300 millones para 2023; Creación del Centro de Transferencia de Tecnologías 4.0, con una inversión de U$S3,5 millones, Construcción de la Delegación Valle de Uco del INV; Mostro, se logró inicialar un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para levantar las sanciones comerciales que pesaban sobre las exportaciones y que dejaban al sector vitivinícola fuera de su principal mercado, entre otras medidas destacadas.

Para finalizar, Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia, también se refirió a los desafíos que enfrenta el sector: “La vitivinicultura está atravesando momentos complejos. Nuestra industria es extraordinaria, participamos en un sector fuerte que motiva el desarrollo de la provincia. Para defender la actividad hay que innovar".

También apeló a la necesidad de “eliminación total de las retenciones. Esperamos un dólar especial para las economías regionales de nuestro país que es tan importante para el crecimiento”. Asimismo, anunció la implementación del Programa Producir para productores que han sufrido daños superiores al 50 % en sus cultivos.

Nuevos anuncios y convenios

Como cada año, el #DesayunoCOVIAR fue la oportunidad de renovar y formalizar la firma de nuevos convenios en pos del desarrollo de la vitivinicultura argentina. Entre ellos se firmó un acuerdo de colaboración con el Consejo Federal de Inversiones -CFI- mediante el cual se llevará adelante un Programa Federal de Fortalecimiento del Sector Vitivinícola Argentino con el fin de promover una vitivinicultura sostenible. Además, se buscará impulsar la promoción comercial de las pymes y micro-pymes vitivinícolas argentinas en el mercado latinoamericano, a través de diversas acciones de promoción internacional entre ellas, ciclos de formación, misiones inversas, misiones al exterior y misiones de hospitality.

El enoturismo también es clave dentro de la estrategia del PEVI 2030 y por ello fue protagonista de nuevos acuerdos, como el que se firmó entre la Secretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de La Nación y Coviar para implementar acciones promocionales en el marco del Plan de Marketing de Turismo del Vino: “Argentina Tierra de Vinos” para seguir consolidando el turismo del vino en el mercado interno. Además, durante el acto, de la mano de Esther Sánchez, Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, se hizo entrega de la Guía de Sostenibilidad Turística aplicada al Turismo del Vino en Mendoza, realizada en el marco del Acta Acuerdo firmada en el desayuno pasado. Esta Guía de Auto Evaluación de la Sostenibilidad Enoturística constituye una nueva iniciativa de Coviar para contribuir con la consolidación del turismo del vino, desde una perspectiva sostenible. Nueva iniciativa de Coviar para contribuir con la consolidación del turismo del vino

Además, se firmaron nuevos acuerdos que responden a los desafíos que enfrenta hoy día el sector vitivinícola argentino: a través de un convenio con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, se buscará promover líneas de trabajo cofinanciadas para el mejoramiento de información agroclimática, la generación de conocimiento y transferencia al sector para la producción sostenible; la Identificación de los vinos de las diversas regiones vitivinícolas argentinas, entre otras acciones. También se firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder asistir financieramente a pequeños productores vitivinícolas argentinos que registren pérdidas por contingencias climáticas en el ciclo productivo 2022-2023.

