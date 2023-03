Por qué nunca deberías usar el bolsillo del asiento de adelante en un avión

Si bien viajar en avión suele ser muy placentero para la mayoría de los viajeros, existen ciertas situaciones en las cuales se puede ver interrumpida la comodidad o el disfrute arriba de una aeronave. Los expertos señalan que los pasajeros deben tener precaución en el vuelo si quieren evitar estar en contacto con los rincones más sucios de la cabina.

Algunos pasajeros antes de ocupar su puesto en el avión prefieren desinfectar cuidadosamente su asiento, ser muy consciente de los gérmenes y tratar de mantenerse saludable en los vuelos. Sin embargo, hay una cosa que la mayoría de los viajeros no suelen tener en cuenta, el bolsillo del respaldo del asiento delantero.

Un asistente de a bordo sostiene que nunca se debería usar el bolsillo de los asientos.

Este espacio suele ser tentador al momento de buscar un sitio donde guardar las pertenencias, su ubicación resulta muy cómoda para tener todo a mano durante el vuelo. Sabiendo esto, un asistente de vuelo de larga distancia, HausOfDarling, publicó un hilo en la red social r/AskReddit en el cual comparte algunos de los lugares más sucios que se pueden encontrar en un avión.

“Siempre recomiendo que nunca, nunca, nunca, nunca uses o pongas nada en el bolsillo del asiento. Se limpian de basura, pero nunca se 'limpian'”, escribió el asistente de a bordo. A continuación enumeró la cantidad de elementos desagradables que se han encontrado en estos compartimentos, como: “pañuelos sucios, bolsas para enfermos, bragas".

Claro está que los bolsillos de los respaldos de los asientos no son los únicos lugares llenos de gérmenes en un avión. En varias oportunidades azafatas han advertido a los pasajeros que eviten ir descalzos al baño, que no duerman con la cara apoyada sobre la ventanilla, que no dejen de limpiar sus notebooks o tablets luego de colocarla sobre la bandeja.

Según Insider, las pruebas de hisopado realizadas por Canadian Broadcasting Corporation en los reposacabezas de los asientos arrojaron estafilococos, E. coli y bacterias hemolíticas. Mientras que los bolsillos del respaldo de los asientos dieron positivo para bacterias aeróbicas, moho, coliformes y E.coli. Con toda esta información es probable que la próxima vez lo pienses dos veces antes de guardar tus cosas allí.

Es por eso, que en el próximo viaje, las toallas desinfectantes serán tus mejores aliadas para limpiar cada rincón de tu asiento y así tener un viaje relajado en el cual no tengas que preocuparte por tu salud.